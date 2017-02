L’humanité a célébré le 6 février, la journée internationale de ‘’tolérance zéro’’ à l’égard des mutilations génitales féminines sous le thème : « Bâtir un pont solide et interactif entre l'Afrique et le monde afin d'accélérer l'abandon des mutilations génitales féminines»

Dans la région de N’Zérékoré, une des zones où l’excision est fortement pratiquée en Guinée, cette commémoration intervient dans un contexte marqué par la persistance de la pratique malgré l’interdiction faite par les autorités régionales et surtout avec l’apparition de poches de résistance dans certains villages. Cependant, il faudra noter l’impact certain des actions de promotion de l’élimination des mutilations génitales féminines dans la région.

Selon des observateurs, l’accroissement du nombre de dénonciation, les actions menées par des ONG et institutions ainsi que les sensibilisions faites par des leaders religieux et autorités sont aussi des preuves de l’adhésion sans cesse grandissant des populations à la protection des femmes et filles contre les MGF.

Les femmes exciseuses de la Guinée Forestière sont-elles prêtes à complètement tourner le dos à la pratique ?

Difficile de répondre à cette question. Mais selon un constat fait sur le terrain par votre quotidien électronique Guinéenews, le résultat est plutôt encourageant.

En effet, de Guéckédou à Beyla en passant par Macenta, Lola et Yomou, le constat révèle que l’année 2016 a été l’une des rares années durant laquelle la région n’a pas connu assez de cérémonies d’excision. Cela grâce à l’implication des autorités, ONG, institutions et des leaders religieux dans la lutte contre le phénomène.

En 2016, des plateformes locales ont été installées dans toutes les préfectures et sous-préfectures de la région par une ONG de la place en collaboration avec les autorités locales. Ces plateformes sont constituées d’autorités locales et des leaders religieux. Ainsi il a été demandé aux leaders religieux de sensibiliser leurs fidèles sur l’abandon de l’excision. Des sensibilisations qui semblent tombées dans de bonnes oreilles.

« La formation que nous avons bénéficiée à Guéckédou nous a vraiment été utile. Parce que quand nous sommes venus, nous avons sensibilisé les fideles et je pense qu’ils ont compris. Car d’habitude, pendant les vacances les cérémonies d’excision s’organisent partout chez nous ici. Mais l’année dernière, on n’entendait rarement parler », nous a confiés Mohamed Kamano, imam de Tékoulo, une sous-préfecture de Guéckédou, située sur la nationale N’Zérékoré-Conakry à environ 20 km de Guéckédou centre.

Si les femmes exciseuses promettent d’abandonner leurs couteux, les religieux quant à eux pointent du doigt les sages-femmes travaillant dans les structures sanitaires comme étant des complices.

«Notre préoccupation aujourd’hui, c’est surtout au niveau des structures sanitaires. Sinon nous pasteurs, nous faisons la sensibilisation chaque dimanche. On fait appel aux femmes qui sont intéressées pour leur demander de considérer l’excision comme un handicape pour nos jeunes filles et même les femmes qui sont en grossesse. Parfois, l’accouchement devient difficile. Et je crois que les femmes de l’église sont touchées chaque fois qu’on leur parle. Mais, le problème c’est au niveau des sages-femmes. Pendant les vacances on voit des villas louées par des vieilles pour en faire des camps d’excision. Et qui les ont fait venir? Ce sont des sages femmes qu’on paye pour exciser les filles. Donc si dans les villes on organise des cérémonies d’excision, qu’est ce qu’on pourra dire aux villageois», s’interroge le Pasteur de Orémaï, une sous-préfecture de Macenta.

Cette accusation est rejetée d’un revers de main par Fatoumata Camara, sage-femme évoluant dans un centre de santé de N’Zérékoré.

« Ce sont des accusations. Nous sommes connues partout et nous savons que la pratique est interdite même dans les structures sanitaires. Alors comment on peut se hasarder à faire cela clandestinement ? Quand même moi, je ne crois pas s’il y a une sage femme à N’Zérékoré se livre à cette pratique. Vous savez mieux que tout le monde que cette affaire d’excision n’est pas du tout cachée dans la région, il y a des camps d’excision dans tous les villages. Et lorsque les gens veulent avoir de l’argent, on organise des cérémonies pour dire nous déposons les couteaux et après ils y retournent. C’est cela la vérité. Sinon pourquoi on n’appliquerait pas la loi », a-t-elle interpellé.