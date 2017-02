Depuis le début de cette semaine, des longues files d’attente sont visibles dans les différentes stations-services de Kindia. Partout, nombreux sont les citoyens qui cachent mal leur inquiétude. Et le marché noir prend la direction de l’opération au vu et au su de toutes les autorités de Kindia.

Selon nos constats, cette crise du carburant a provoqué une hausse exponentielle du prix du litre qui se vend entre 20 à 25 mille francs guinéens dans le marché noir. Face à cette situation, de nombreuses activités sont aujourd’hui paralysées et beaucoup d’engins roulants sont garés.

A cela s’ajoute également la hausse des frais de déplacement d’un lieu à un autre qui coûte les yeux de la tête. Aujourd’hui, à Kindia, aucune mesure n’est prise par les autorités pour soulager les citoyens, comme pour dire que la situation est loin de prendre fin.

« Nous avons suivi à la télévision nationale que le carburant est venu mais pourquoi Kindia n’est pas servi. Nous souffrons énormément ces jours- ci. Imaginez-vous un litre d’essence à 25 mille franc guinéens, cela arrange qui ? » s’inquiète Abdoulaye Keita.

« Aujourd’hui, cette pénurie du carburant, nous a vraiment fatigués, on achète le litre d’essence à 25 mille francs, on ne le trouve pas dans les stations, encore moins dans les quartiers. Donc, qu’ils nous aident à avoir du carburant sinon on ne peut pas travailler », lance Adama Kaba.

Interrogé, Abdoulaye Camara, gérant principal d’une station de service explique : « Depuis, trois nos responsables nous ont annoncé l’arrivée d’un camion-citerne mais ce n’est pas encore arrivé. Donc, nous l’attendons impatiemment afin de soulager les citoyens c’est vrai la situation est difficile mais encore de patience » lance-t-il.

Il faut signaler que depuis la semaine dernière la ville de Kindia est frappée de plein fouet par cette pénurie de carburant. En conséquence, si rien n’est fait dans ce sens cela pourrait entrainer des conséquences sur la vie économique des citoyens.