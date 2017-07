Pénurie d’eau à Labé: les abonnés de la SEG dénoncent une crise prolongée, le préfet rassure

Depuis une dizaine de jours, les robinets sont à sec dans la commune urbaine de Labé. Une panne survenue sur le réseau de distribution de l’agence locale de la Société des Eaux de Guinée (SEG) serait la principale cause de cette crise qui est péniblement ressentie par les abonnées, a constaté sur place Guinéenews.

Le centre urbain serait la zone la plus affectée par cette pénurie prolongée. Diallo Cherif explique son quotidien en cette période de crise : «depuis qu’ils ont déposé les factures la semaine passée, nos robinets sont à sec alors qu’on venait juste de régler nos factures. On vit difficilement ce manque d’eau, ici en plein centre ville car, en dehors de l’eau de robinet, on n’a nulle part où aller. Il n’y a pas assez de puits et rares sont des personnes qui disposent de forages. Personnellement, je suis obligé de prendre ma voiture et aller jusqu’à Daka pour trouver de l’eau pour ma provision familiale. C’est un trajet que je fais deux fois par jour», déplore-t-il.

Madame Binta Dramé dénonce, elle, un manque total de communication de la part de la SEG de Labé : «non seulement on n’a pas d’eau mais aussi l’agence de la SEG de Labé ne communique pas alors que ces jours passés sans eau ne vont jamais se répercuter sur la facturation. C’est vraiment dommage avec cette anarchie qui ne dit pas son non.»

Interpellé sur ce problème qui assaille toute la ville, le préfet El Hadj Safioulaye Bah tente de rassurer : «effectivement depuis quelques jours, il n’y a pas d’eau SEG à cause d’une panne survenue à Maleya. C’est le tuyau de la grande section qui a éclaté. Par chance, ils ont tout le matériel sur le terrain et sont en train de réparer.»

Fraichement installé, Hady Baillo Barry, le nouveau chef de l’agence SEG de Labé, reconnaît que son équipe rencontre d’énormes difficultés quant à la réparation de la panne. «On a passé l’information au niveau des différentes radios de la place. L’équipe est sur le terrain pour la réparation. Mais malheureusement, on a eu des problèmes au niveau des pièces de raccordement. Cela nous a beaucoup fatigués. Mais il y a fort espoir qu’on termine aujourd’hui », promet-il.

Il faut rappeler que les pannes ne se comptent plus sur le réseau de distribution de la SEG à Labé car, il ne se passe plus un mois sans qu’on enregistre des interruptions dans la desserte en eau courante.

Alaidhy Sow Labé, pour Guinéenews.org