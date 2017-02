A l'instar des autres villes du pays, Labé, connaît une crise de carburant sans précédent depuis hier mardi. Actuellement, le litre d'essence est passé de 8 milles francs guinéens à la pompe jusqu’à 14 milles voire 15 milles au marché noir. Une situation qui porte un coup dur au transport urbain avec la rareté des moyens de déplacement et l'augmentation fantaisiste des prix du transport.

Mamadou Moustapha Diallo, conducteur de taxi- moto déplore. « Pratiquement, je n'ai pas travaillé depuis mardi à 16 heures. Pour cause, ils ont créé une fausse crise de carburant dans la cité. Je n'avais plus d'essence, je me suis dit alors d'aller à la station acheter mais la pompe était à sec. Pourtant, le matin ils vendaient sans problème. Quand je me suis tourné vers le marché noir on m'a vendu le litre à 12 milles francs guinéens et le malheur est que les clients n'acceptent pas de payer plus que d'habitude », se lamente le chauffeur de taxi.

« Vraiment, il est très difficile de circuler à Labé ce matin. Là où j'avais l'habitude de payer 3 000 francs aujourd'hui j'ai payé 5 000. Quand j'ai demandé au conducteur de taxi la raison de cette hausse subite du transport il m'a fait savoir qu'il n'y avait pas d'essence à la pompe, du coup les prix sont revus à la hausse. Je me demande d'ailleurs comment cette crise est arrivée alors que tout allait bien jusqu'au soir" se demande Fatoumata Binta élève en terminale science sociale à Labé.

« C'est pour imiter les autres villes du pays et rendre la vie difficile aux citoyens que les gestionnaires des stations- services ont créé cette fausse crise. Sinon à Labé, il n'y a aucune rupture" estime Mohamed Diallo, un autre citoyen qui fustige cette pénurie subite de carburant à Labé.

Dans les stations- services, les gestionnaires n'ont pas voulu se prêter à nos questions. Mais hors micro un pompiste a laissé entendre que la crise est nationale et que c'est le bateau qui devait livrer le carburant qui a accusé un retard. C'est pourquoi il y a eu cette rupture. Néanmoins, il affirme que la situation peut changer d'un moment à l'autre.

Ce matin l'essence se faisait rare même au marché noir, le peu qui existe se vend à un prix exorbitant c'est à dire à 15 milles francs guinéens le litre. Et la plupart des stations- services sont restées portes closes.