Pêche: des experts de l’Office de contrôle sanitaire des produits halieutiques chez le ministre Frédéric Loua

Le ministre des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime a reçu mercredi 11 octobre, des experts de l’Office National de Contrôle Sanitaire des Produits de la Pêche et de l’Aquaculture (ONSPA). Une rencontre qui a porté sur la problématique de l’exportation des produits halieutiques.

En effet, durant des années, la République de Guinée a été listée comme pays non coopérant dans la lutte contre la pêche Illicite Non déclarée et Non réglementée (INN). Seule la levée de cette interdiction permettra à la Guinée de reprendre les exportations de ses produits de la pêche vers le marché de l’Union Européenne. D’où la nécessité de prendre dès maintenant des dispositions pour améliorer la qualité sanitaire des produits de la Pêche.

La délégation de l’Union Européenne a réitéré son engagement d’assister techniquement la République de Guinée à travers l’ONSPA dans l’amélioration de la qualité sanitaire des produits de la Pêche en vue de respecter les normes internationales.

A cet effet, un fonds de 500 millions de Francs guinéens est alloué à la Guinée pour réaliser les tests d’inspection et les analyses de contrôles officiels ISO 17025, selon les normes de l’UE. Ceci inclut 300 millions de francs guinéens pour les analyses ISO 17025, 100 millions de francs guinéens pour les mallettes d’inspection et 100 millions de GNF pour les consommables de laboratoires.

Le ministère Frédéric Loua s’est réjoui de cette assistance et a invité les experts de l’UE à travailler davantage avec les techniciens du département en vue d’un résultat probant.