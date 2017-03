Depuis plus d’une semaine, les forces de sécurité mènent la patrouille nocturne dans la commune urbaine de Kindia. Cette action permet aux agents de sécurité de surveiller et sécuriser la population de la ville afin de traquer les malfrats. Mais malheureusement, la façon de faire la patrouille provoque de grincement des dents chez les citoyens. Aujourd’hui, la grogne monte dans certains quartiers de Kindia concernant cette patrouille nocturne. Car les patrouilleurs qui sortent toutes les nuits à des heures tardives à la recherche des malfrats ont du mal à faire le tri entre les délinquants et ceux qui ne le sont pas.

« Je connais une jeune dame qui a été arrêtée devant moi à 23 heures dimanche dernier là où elle est en train de revendre ces plats d’haricot et d'atchieke, on est venu l’arrêter là-bas. Mais un autre boutiquier a été aussi arrêté pendant qu’il était en train de fermer sa boutique ; il a été dépouillé de ses objets ; voilà des choses inadmissibles ! Même si tu montres ta carte d'identité, ils ne la considèrent pas et quand ils te prennent, il t’arrachent tes téléphones, ton argent et tout ce que tu as comme objet ; c’est vraiment du vol », s’indigne Mory Bangoura, enseignant.

« Cette patrouille pour sécuriser les personnes et leurs biens est salutaire si elle se passe dans le respect humain ; c’est une très bonne chose mais malheureusement, ces agents passent à côté de leur mission : ils volent, brigandent et violent le droit humain. Cela est inconcevable ! Donc, nous leur demandons à prendre toutes les dispositions pour changer ces mauvais comportements », lance Amadou Cissé, habitant du quartier Manquepas.

« Ces agents qui patrouillent la nuit sont des bandits, sinon il n’est écrit nulle part que les agents doivent pénétrer à l’intérieur d’une boite de nuit, d’un restaurant où d’une famille pour procéder à des arrestations à 23 heures et dépouiller la personne de ses objets et l’obliger de payer une somme de 50 à 100 mille pour sa libération ; voilà ce qui nous fait fâcher », renchérit Isiaga Coulibaly.

Interrogé sur le sujet, le commandant de la gendarmerie départementale de Kindia se dit conscient du cri de cœur des citoyens et dit avoir pris toutes les dispositions afin de freiner cette pratique si elle existe ;mais selon le colonel Moussa 2 Diallo, la patrouille c’est pour sécuriser les citoyens et traquer les bandits qui règnent en maitres absolus dans la cité.