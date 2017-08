Passation de charges aux AE : quand Makalé Camara s’enorgueillit de son bilan en ironisant

«Il vous souviendra que j’ai pris service sous les tentes»

Une semaine après son limogeage à la tête du ministère des Affaires Etrangères, l’ex-ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger a passé la main ce lundi à son successeur, le diplomate Mamadi Touré.

La cérémonie de passation de service s’est déroulée dans la salle de conférence — un des bilans de Makalé Camara — dudit ministère en présence de plusieurs diplomates, des membres du gouvernement et du ministre conseiller à la Présidence, Bah Ousmane qui est aussi l’époux de la ministre sortante.

En compagnie de son époux, dans sa voiture, Makalé Camara a quitté le ministère sourire aux lèvres. «Bonne chance Hadja ! », c’est le souhait qui est revenu sur plusieurs lèvres de ses désormais ex-collaborateurs. Dans les coulisses, les éloges n’ont pas manqué en faveur de la ministre sortante.

Dans son discours, Makalé Camara a su faire son propre bilan. « Aujourd’hui, je suis fière de vous recevoir dans cette belle salle que j’ai fait rénover pour y abriter des cérémonies solennelles à l’image de celle de cette après-midi », a-t-elle indiqué. Avant de rappeler : « Il vous souviendra Mesdames et Messieurs, chers diplomates, que j’ai pris service sous les tentes ! Que nous avons bénéficié de trois grands bus, convoitise de beaucoup de Ministères ! Que deux véhicules de fonction ont été attribués à deux chefs de service ! Que des motos ont été données aux coursiers pour la rapidité dans le dispatching du courrier ! »

Poursuivant, Makalé Camara a dit : « dans mon discours de prise de fonctions, j’avais requis de chaque fonctionnaire de ce ministère de maitriser l’Anglais et l’outil informatique. Pour y arriver, j’ai fait organiser au sein du ministère des cours d’anglais pour tous les volontaires qui en avaient besoin.» Makalé Camara quitte satisfaite des résultats de cette formation.

Elle a aussi prévenu son successeur que la grande difficulté de la gestion du ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger tient à l’importance du courrier qui est non seulement volumineux mais aussi diligent et tenant à la fonctionnalité du Président de la République. « A cet effet, tout ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger, qui est souvent en mission, a besoin d’un secrétaire général compétent, rigoureux, mais surtout loyal et c’est tout le mal que je vous souhaite…»