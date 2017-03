« Si le bilan n’est pas élogieux, il est quand même satisfaisant »

Le tout nouveau ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration, Billy Nankouma Doumbouya a été installé jeudi 3 mars dans ses nouvelles fonctions, a-t-on constaté sur place.

Prenant la parole, le ministre sortant Sékou Kourouma a indiqué qu’il ne doute point de l’expertise et de l’expérience de son successeur. «En matière de fonction publique et de réforme de l’administration, vous êtes un théoricien et technicien avéré. Avec tous les atouts que vous réunissez, je reste convaincu que vous parviendrez à relever les grands défis qui se posent sur notre administration», a-t-il déclaré dès l’entame de son allocution.

Vu la qualité des résultats du travail et des réformes qu’il a entrepris durant les trois années de sa gestion, le ministre Sékou Kourouma estime qu’il n’a pas à rougir de son bilan, loin s’en faut. «Si le bilan des trois ans de gestion n’est pas élogieux, il est quand même satisfaisant. Nous avons réussi à redorer le blason de la fonction publique, à soigner et à améliorer l’image du ministère. Nous avons restauré la confiance entre l’opinion et la fonction publique. C’est pourquoi, l’essentiel de nos projets sont fiancés par nos partenaires au développement, à savoir la Banque Mondiale et l’Union Européenne».

Au cours de son intervention, le désormais ex-ministre Sékou Kourouma a indiqué que plusieurs chantiers ont été mis en œuvre et que des résultats ont été également significatifs.

Premier chantier : ‘’c’est l’assainissement du fichier de la fonction publique. Aujourd’hui, je ne peux pas dire qu’il a atteint 100% mais, il est à un niveau important. D’ailleurs, c’est grâce à l’opération de recensement biométrique que nous avons détecté et mis hors d’état de nuire plus de 12 mille agents fictifs. C’est ce qui a permis à l’Etat d’engranger près de 18 milliards par mois soit 276 milliards par an. Cette économie a permis d’ouvrir un autre chantier lié au rajeunissement de la fonction publique (…).

Deuxième chantier : ‘’c’est le rajeunissement de l’administration. Depuis longtemps, le recrutement était gelé dans la fonction publique. A partir de 2014, nous avons procédé à une série de recrutements en faveur des jeunes diplômés. A ce titre, nous avons recruté 4 015 agents de la police, 3 003 agents de la santé. A ceux-ci, s’ajoutent les magistrats, les inspecteurs d’Etat et ceux des finances.

Il y a eu aussi les 5 500 enseignants au compte de l’Enseignement Pré-Universitaire et l’Enseignement Technique et Professionnel. Soit au total, 13 758 nouveaux agents recrutés dans la fonction publique.

Troisième chantier : celui-ci porte sur la modernisation de l’administration qui se traduit par la mise en place d’un outil moderne de gestion de ressources humaines. Avant, pour ceux qui connaissent bien la maison, on avait un vieux fichier qu’on n’est parvenu à changer systématiquement. Un nouveau fichier a été mis en place en l’harmonie avec le fichier des finances, conjuguer au fichier biométrique. En fait, nous étions en voie de créer un fichier unique de référence qui va servir à la fois à la paie des salaires mais, également la gestion administration de la situation des fonctionnaires. La gestion électronique des documents administratifs est devenue une réalité. Tous les dossiers de l’ensemble des fonctionnaires ont été numérisés.

Quatrième chantier : Il est relatif au projet d’Ecole Nationale d’Administration (ENA). L’Etat a affecté à la fonction publique à ce titre, six hectares à Kagbélén dans Dubréka. Ce terrain avait fait l’objet d’occupation illicite. Nous avons travaillé pour récupérer le site, le délimité et faire le bornage. Nous avons encore réussi à mettre les murs de sécurité sur les six hectares.

Pour la construction du campus de l’ENA, un appel d’offre international a été lancé. A date, une société espagnole a été recrutée. Le contrat est en cours de préparation pour que les travaux commencent maintenant. Le financement est déjà acquis. En septembre 2017, l’ENA doit pouvoir ouvrir ses portes. 30 à 35 jeunes diplômés guinéens seront recrutés et formés en administration par l’ENA de Québec.

Cinquième chantier : Il s’agit d’un projet très innovant, c’est rajeunir et féminiser l’administration. A ce titre, trois promotions de 400 jeunes professionnels guinéens ont été recrutées et formées par les sciences Pô Bordeaux sur financement de la coopération française. Ces jeunes ont été ventilés dans les différents départements ministériels. Le taux de réussite du projet est de 64%.

Le sixième chantier : c’est la mise en place d’une nouvelle grille salariale. Pour rappel, l’ancienne grille date de 1988. Elle était devenue très démotivante, elle souffrait de deux handicaps majeurs.

Premièrement, elle avait bloqué l’évolution de la carrière de plus d’un tiers des fonctionnaires. Les uns étaient arrivés au plafond, dix à quinze ans avant même leur retraite.

Deuxièmement, cette grille ne valorisait pas les diplômes, il n’y avait qu’une seule hiérarchie ‘’A’’ où était indifféremment logés ensemble, ceux qui ont la Licence, le Master et le Doctorat. C’est pourquoi, dans les revendications syndicales depuis 2010, cette question de grille salariale a été évoquée. A ce titre une commission a été mise en place à la faveur de la grève de 2014. La commission comprenait les cadres du département et des syndicalistes. Le mandat de la commission était de déplafonner la grille salariale pour que les gens puissent avancer jusqu’à la fin de leur carrière. Il était question de tout faire pour que les diplômes soient reconnus et valorisés. Le dernier objectif était d’intégrer les 40% d’augmentation de salaire dans cette nouvelle grille salariale (…). Malheureusement, les gens ont confondu la nouvelle grille salariale à une nouvelle augmentation des salaires alors qu’il n’a jamais été le cas (…).

L’objectif pour laquelle la nouvelle grille a été initiée a été atteint. De 2010 à 2015, tous les salaires des fonctionnaires ont été augmentés à 110%.

En plus, les faibles pensions sont aujourd’hui revalorisées. Il y a des pensionnaires de la première et deuxième République qui sont restés intacts. Vous pouviez trouver un pensionnaire qui touche 100 mille francs guinéens par trimestre. Tel n’est plus le cas aujourd’hui, ils ont été tous alignés sur le SMIG. Les pensions faibles ont été augmentées à 4 400 mille francs guinéens par mois eu lieu de trois mois.

Septième chantier : c’est l’amélioration des conditions de vie des fonctionnaires. A partir de 2016, tous ceux qui sont partis à la retraite, ont bénéficié d’une indemnité de départ à la retraite de deux mois. C’est pour leur permettre d’atterrir dans la vie sociale.

Huitième chantier : il s’agit d’une innovation qui rentre dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires. C’est la protection sociale. Depuis l’indépendance, aucun fonctionnaire, de façon formelle, n’a bénéficié des mesures de protection sociale. Le gouvernement Alpha Condé a consenti en faveur des fonctionnaires d’une caisse de prévoyance sociale. C’est l’Institut National d’Assurance des Maladies Obligatoires (INAMO). Cela veut dire qu’en cas de maladie, l’Etat prend en charge le fonctionnaire ou sa famille à 80%.

Neuvième et dernier chantier, c’est la révision de deux lois fondatrices de notre administration. Il s’agit de la Loi 028 sur le statut général du fonctionnaire et la Loi 029 portant sur l’organisation de l’administration publique. Aujourd’hui, ces deux lois sont passées en Conseil des ministres et il reste leur finalisation.

Beaucoup d’autres chantiers restent, il y a le recensement biométrique additionnel des fonctionnaires et des contractuels temporaires (…). Le démarrage des travaux de l’ENA, le redéploiement des fonctionnaires à l’intérieur du pays. Il faut noter que le président de la République tient à cœur ce dernier point….

Il y a un dossier sulfureux qui vous attend monsieur le ministre entrant, il s’agit du dossier des 4806 agents engagés dans la fonction non encore pris en charge. Ils étaient au nombre de 11 mille, mais avec les mesures d’assainissement que nous avons mises en œuvre avec la vérification des diplômes et des arrêtés, nous avons éliminé plus de 6 500 faux dossiers. Lien audio:http://https://www.youtube.com/watch?v=4X_YEOUew5Q

Pour sa part, le nouveau ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration Billy Nankouma Doumbouya a, après avoir rendu hommage au chef de l’Etat Alpha Condé, affirmé qu’il mesure l’ampleur des tâches qui pèsent sur ses épaules avant d’inviter des uns et des autres à l’accompagner dans ses nouvelles fonctions.