Pas de grève dans les banques ce jeudi: les précisions de la FESABAG

Les banques en Guinée ne seront pas fermées ce jeudi 5 octobre comme l’avait projeté le syndicat des travailleurs des banques. Désormais, les patrons des banques ont jusqu’à lundi pour retirer leur plainte à l’encontre des 9 syndicalistes. Passé ce délai, la Fédération syndicale autonome des banques (FESABAG) promet de mettre sa menace en exécution.

» On a d’abord privilégié le dialogue avec nos partenaires « , nous a indiqué Marie Ivonne Koumbassa, Secrétaire générale adjointe de la FESABAG, qui est par ailleurs une des syndicalistes poursuivis pour »faits de grève et des menaces de mort » à l’encontre des patrons de banque.

Au cours de notre entretien téléphonique, à midi, madame Koumbassa a indiqué que le gouverneur de la Banque Centrale s’était réuni avec les patrons des banques pour discuter de leur menace de grève. « Le gouverneur de la Banque Centrale nous a contactés hier et actuellement, il est en entretien avec tous les patrons à la Banque Centrale « , a-t-elle dit.

Si le dialogue a été privilégié, on peut aussi dire que la manifestation politique a aussi contribué à ce report. « C’est demain (Jeudi) qui était normalement prévu pour la grève. Mais vu que demain est prévue pour une journée ville morte, on ne peut pas se mélanger avec les politiques. On a donc repoussé notre grève à lundi pour aussi donner une chance aux négociations « , a-t-elle expliqué. Et d’ajouter : « si d’ici lundi, la plainte n’est pas retirée à la justice, nous allons essayer de déclencher la grève. Et le Secrétaire général sera certainement en Guinée ce soir ou demain . »