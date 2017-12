Partenariat Public-privé: Alpha Condé lance les activités d’une nouvelle plateforme économique

Guinée Business Forum (GBF) est une plate forme nationale de dialogue entre l’Etat et le secteur privé. Elle vise à améliorer l’environnement des affaires et entamer la transformation structurelle de l’économie guinéenne. Apres Trois ans de tractations entre acteurs de la société civile, acteurs politiques, secteur public et privé, c’est ce mercredi que cette plateforme, qui permettra de décider des reformes à mettre en œuvre pour assurer un développement inclusif et durable, a finalement vu le jour.

«L’événement qui nous réunit ici ce mercredi 20 décembre 2017 est le couronnement de travaux entamés depuis 2014 et poursuivis inlassablement à travers de multiples travaux tant au niveau national qu’à l’extérieur jusqu’à la signature par le Premier ministre de l’arrêté définissant les objectifs du groupe Guinée Business Forum, la plateforme de dialogue entre l’Etat et le secteur privé. Le dialogue public-privé s’inscrit dans une dynamique de responsabilité partagé entre les services publics et le secteur privé pour appliquer les reformes adoptées afin de favoriser un climat favorable aux affaires et attractif pour les investisseurs. Cette instance de concertation connaîtra la participation du secteur public à travers un comité public de reforme, composé des hauts cadre de l’Etat représentant les différents services des départements ministériels, la participation des chefs d’entreprise du secteur privé à travers un organe consensuel dénommée plateforme de concertation du secteur privé guinéen », a expliqué Boubacar Barry, le ministre de l’Industrie et des PME.

« Des avancées significatives sont enregistrées dans le climat des affaires guinéen, mais des défis restent à relever », a indiqué pour sa part Aïssata Béavogui Diallo, la Représentante du cadre de concertation du secteur privé guinéen. Poursuivant, elle préviendra en affirmant que la Guinée notamment les acteurs de cette plateforme, a encore du pain sur la planche.

«Nous avons encore beaucoup de travail et d’efforts à fournir si nous voulons atteindre l’émergence en 2040. La plateforme de concertation du secteur privé en tant que centre des ressources financières, humaines et des compétences, regarde l’avenir avec confiance », a-t-elle souligné.

La Banque Mondiale, partenaire clé de ce forum, exhorte, pour sa part, toutes les parties prenantes à conjuguer les mêmes efforts afin de faciliter le développement du climat des affaires en Guinée.

«Nous exhortons les différents parties à faire de ce dialogue un véritable outil d’échanges sincères, réalistes constructifs et objectifs entre frères guinéens au bénéfice du peuple de Guinée.»

Le président Alpha Condé qui a présidé cette écérmonie, a invité les hommes d’affaires à s’unir à parler d’une seule même voix. C’est la seule façon, selon lui, de créer un climat d’affaires favorable pour l’émergence de la Guinée. L’autre inquiétude soulevée par le chef de l’Etat, a été l’autonomisation des femmes et des jeunes guinéens.

«Si vous voulez que l’on vous accompagne, le Représentant de la Banque Mondiale vous a bien dit, vous devez vous organiser et parler d’une seule voix. Si au niveau de l’Afrique 54 Etats, nous arrivons à parler d’une seule voix aujourd’hui, comment un petit pays de 12 millions d’habitants comme la Guinée, les hommes d’affaires ne peuvent pas être dans une seule organisation plutôt que d’êtres éparpillés entre de multiples organisations. Certes, l’administration a des tares, mais les hommes d’affaires en ont plus. Donc, chacun de nous doit chercher à s’améliorer pour être dans de meilleures situations. Cette plateforme va devenir un bureau d’études, elle va aussi aider nos partenaires privés à faire des projets bancables non seulement pour les hommes, mais pour les femmes à devenir de véritables femmes d’affaires. Parce que le grand problème de l’Afrique aujourd’hui, c’est de faire en sorte que nous nous ne consacrions pas l’essentiel de nos ressources aux couches les plus défavorables qui sont les jeunes et les femmes », a ainsi proposé Alpha Condé.

Les participants fondent beaucoup d’espoir dans ce forum qui devra permettre de corriger les dysfonctionnements au sein des secteurs public et privé guinéens.