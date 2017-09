Partenariat Guinée-Chine : ce qu’on n’a pas dit sur les 20 milliards de dollars

Après l’Accord-cadre de financement portant sur 20 milliards de dollars que la Guinée vient de signer avec la Chine pour une durée de 20 ans afin de développer ses infrastructures en contrepartie desquelles ses minières sont hypothéquées ? Seulement, la nature et la quantité de ces mines restent indéterminées et restent à déterminer, voilà le Tchad avec 20 milliards de dollars des bailleurs de fonds occidentaux sans contrepartie connue, une occasion idéale et historique de comparer et de tester la fiabilité et la viabilité de la coopération sud-sud et nord-sud.

Pourquoi les 20 milliards de la Chine à la Guinée ont fait couler assez d’encre et de salive ? D’abord, la communication était mauvaise et a manqué de pédagogie, les avantages de ce partenariat ont été trop mis devant et les inconvénients éludés.

Les Guinéens continuent de gloser sur les 700 millions de Rio Tinto, personne ne sait où ils sont allés et personne pour donner la traçabilité de ce magot. Les détournements restent impunis, s’ils ne sont pas primés, les 20 milliards de la Chine doivent susciter des interrogations et inquiétudes populaires pour inquiéter les protagonistes de ce partenariat.

Les Chinois ont raison d’insister d’avoir des assurances tous azimuts. Si le parlement guinéen avalise ce partenariat, il n’y a plus d’obstacle juridique, mais cela ne suffit pas, il y a la rue et le peuple, qui peuvent tout balayer d’un revers de bras pour peu que les choses ne soient pas transparentes.

Ce qui se passe régulièrement à Boké se passe d’explications, de commentaires et de justifications. Aucun Guinéen ne peut garantir aux sociétés minières que le transport de la bauxite par les camions pourra tenir la route pendant 20 ans sans remous sociaux, il ne faut pas se leurrer. Un chemin de fer serait souhaitable pour le long terme. Les spécialistes de l‘environnement devraient se prononcer sur les impacts de ce mode de transport de la bauxite en milieu urbain. Se souviennent-ils de « OBKana », quand la société des bauxites de Kindia, OBK, transportait ses minerais par camion et qui a fini par le chemin de fer ? Le feu sera mis à la poudre pour un accident…

Opportunité de l’hypothèque, du gage ou du troc ?

Beaucoup se demandent à quel jeu joue la gouvernance Alpha Condé et les Chinois : Le gagnant-gagnant ou à qui perd gagne ou à qui gagne perd ? La rétention de l’information ou l’insuffisance de communication dans cette convention autorise à penser à un double jeu d’hypothèque ou de gage, puisque le gouvernement ne veut pas entendre parler de troc. Dans un cas comme dans un autre, il y avait absolue nécessité. On se demanderait si, objectivement, Cellou Dalein, Lansana Kouyaté ou Faya Millimono n’auraient pas fait de même dans les mêmes conditions.

En effet, la Guinée est dans un pétrin inédit, elle a besoin de tout et tout dans l’urgence, l’orgueil du NON du 28 septembre 1958 a pris un coup d’assommoir: les réseaux routiers, ferroviaires, aériens sont quasi inexistants ou pas opérationnels et elle ne sait à quels bailleurs de fonds occidentaux s’adresser, s’ils ne lui ont tourné le dos à cause de ses réformes minières audacieuses qui ont touchés des intérêts supposés intouchables.

Les retraits massifs des grandes sociétés minières, qui ressemblaient à des représailles collectives sans nom, avaient pour but de priver la Guinée des investissements et la mettre à genoux, elle est à genoux, et sans le sou pour réhabiliter ses infrastructures en piteux état, elle faisait librement sa descente aux enfers.

Les ordures, elle en a par-dessus la tête, en plus, au moment où les affaires n’allaient pas si mal, elle avait par orgueil revendiqué l’organisation d’une CAN. Et voilà que patatras, elle est à terre. On dira que Ebola en est la cause, soit, mais le départ des investisseurs miniers aussi. Et comme si cela ne suffisait pas, la CAF vient de monter les enchères en plaçant la barre à 24 participants avec ce que cela comporte comme besoin.

Il faut de l’argent dans l’urgence, mais personne ne sait où le trouver sauf Kassory Fofana, le spécialiste en « montages financiers » en trompe-l’œil. La situation est carabinée et ambivalente.

Avec l’effondrement des prix des matières premières, personne ne voulait des mines guinéennes qui dormaient. Nécessité faisant loi, Kassory a réussi à décider les Chinois de venir jouer à qui perd gagne ou à qui gagne perd. Pour une fois de plus, on se demande ce que feraient les leaders politiques cités plus haut.

Mais comme dans toutes les transactions, même sud-sud, les Chinois sortiront gagnants de ce jeu parce que les mines guinéennes sont hypothéquées pour 20 ans comme la garantie de ses investissements, un marché non négligeable. A quel index sont fixées ces hypothèques, aux bas prix en cours ou en suivant les fluctuations ? Cette question est importante puisque les prix vont certainement repartir à la hausse avec les reconstructions des destructions causées par les ouragans et les reconstructions en Irak et en Syrie et ailleurs, qui vont avoir besoin de ces mines. Ensuite, combien de montagnes de quels minerais sont dans cette convention d’hypothèque, on ne veut pas nous dire cela. Enfin, au cas où le prix des mines remontait dans les 20 ans, la Guinée pourrait-elle disposer librement de ses mines sans se référer à la Chine ?

Comme on le voit, toutes les questions n’ont pas été posées et toutes les réponses n’ont pas été données pour faire taire les spéculations. Ce partenariat nous semble plus que opportun et indispensable, vu l’urgence de la situation. Pour autant, les détails doivent être connus des Guinéens.

20 milliards de dollars pour le Tchad, un plan Marshall sans nom ? Les 20 milliards de dollars des Guinéens ont été considérés comme un jackpot sans précédent, certains avaient considéré ce contrat comme celui du siècle, mais voilà que cette convention entre le Tchad et les Occidentaux leur a coupé le sifflet. Les 20 milliards des bailleurs de fonds occidentaux ressemblent au plan Marshall aux pays bien ciblés. On ne connait aucune contrepartie à ces 20 milliards de dollars, seulement qu’ils sont aux comptes des investisseurs privés pour éviter les détournements.

20 milliards de dollars de la Chine et 20 milliards de dollars des bailleurs occidentaux sont-ils de même couleurs ? De quel côté il y a avantage et inconvénient ?

Les Guinéens ont raison de se mettre sur le pied de guerre en attendant d’être au courant des véritables clauses qui ont prévalu lors de la signature de cette mirobolante convention. On dit que l’enfer est pavé de bonnes intentions et que le diable se trouve dans les détails.

Le gouvernement a-t-il l’intention de mettre les Guinéens devant le fait accompli que se serait une mauvaise idée. Faire passer en force cette convention à l’Assemblée Nationale par la majorité en est une autre. Seul le peuple est la référence suprême.