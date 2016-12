L’Assemblée nationale a ratifié lundi 26 décembre le protocole de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur le commerce illicite des produits du tabac en Guinée.

«Le protocole définit le commerce illicite du tabac comme toute pratique ou conduite interdite par la loi relative à la production, l’expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente ou l’achat de ce produit ou de ses produits dérivés», a expliqué l’honorable Aboubacar Sylla.

Plus loin, il a fait savoir que le texte soumet aux Etats parties au respect des engagements notamment l’adoption et l’application de mesures efficaces pour contrôler ou réglementer la chaîne logistique des produits concernés, la prise des mesures conformes au droit national pour rendre plus performants les autorités et services compétents chargés de prévenir, de dissuader et de déceler toutes formes de commerce illicite concernées afin d’enquêter et d’engager les poursuites nécessaires.

A l’occasion de la ratification de ce protocole qui complète l’accord-cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac, les députés ont émis le souhait de surtaxer ce produit.

«Il apparait que la surtaxe fiscale sur le tabac, à la différence de celle appliquée sur l’alcool et pratiquée partout ailleurs dans le monde, a été supprimée en Guinée. Il s’en suit que le tabac n’est plus imposé qu’au cordon douanier. Nous suggérons que cette exception guinéenne qui va à contre-courant de la politique de lutte contre le tabac soit levée le plus rapidement possible, d’autant que la CEDEAO recommande à ses Etats membres l’imposition d’une surtaxe minimale de 42% sur le tabac », a rapporté Aboubacar Sylla.

L’honorable Amadou Damaro Camara n’est pas contre l’augmentation des taxes sur le tabac, mais il a rappelé à ses collègues que la loi de finances initiale a été déjà adoptée : « pour ce qui concerne l’augmentation des taxes sur le tabac bien que justifiée, mais on ne peut le faire que pendant les sessions budgétaires. On augmente, on diminue la fiscalité par la loi des finances. Nous attendons, peut-être, la loi de finances rectificative, si on en a une, vers le mois de juin pour pouvoir procéder à ces augmentations. »