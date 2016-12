Réunis en séance plénière ce lundi 26 décembre, les députés ont ratifié à l’unanimité plusieurs conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

C’est notamment la convention 189 sur les travailleurs et travailleuses domestiques ; la convention 176 sur la sécurité et la santé dans les mines ; la convention 167 sur la sécurité et la santé dans la construction ; la convention 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité au travail.

Dans son intervention, l’honorable Bandian Neiba Condé a demandé à ce que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui est de 440 mille GNF soit appliqué et que les travailleurs domestiques soient déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Il a également demandé à ce que l’organisation syndicale des travailleurs domestiques soit valorisée.

Concernant la convention de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les mines, une invite a été lancée à la Société minière de Boké (SMB).

« Nous demandons que la société minière de Boké prête une oreille attentive pour l’application du Code de travail dans les mines et du Code de sécurité sociale », a expliqué l’honorable Bandian.

Adoptée à Genève, en Suisse, lors de la 75ème session de l’OIT, la convention 167 sur la sécurité et la santé dans la construction est entrée en vigueur depuis le 20 juin 1988. A cause des multiples problèmes que rencontrent les travailleurs dans la construction, des recommandations ont été faites sur la sécurité, la prévention des accidents, la protection contre la radiation, des machines, le poids maximum, le cancer professionnel, le milieu de travail notamment la pollution, les bruits de vibration ; la maladie professionnelle, entre autres.

Quant à la convention 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité au travail, elle vise à promouvoir l’amélioration continue, la sécurité et la santé au travail pour prévenir les lésions et maladies professionnelles, les décès imputables au travail.

Pour le ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, du Travail et de l’Emploi, la ratification de ces conventions par l’Assemblée nationale est d’importance capitale dans la protection des travailleurs : « c’est une avancée majeure pour la protection des travailleurs, sachant que le droit positif prend déjà en compte beaucoup d’aspects qui visent à protéger les travailleurs. »