Un acte, qui s’est produit à l’assemblée nationale jeudi, a été fortement critiqué par le député Ousmane Gaoual Diallo. Au lieu du premier secrétaire parlementaire de l’Assemblée, El hadj Dembo Sylla, c’est le secrétaire général de l’administration de l’institution qui a décliné le programme.

Pour Ousmane Gaoual Diallo, c’est une violation flagrante du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale : « Ce qui s’est produit, c’est une fausse note qu’il faut condamner, c’est l’attitude du président de l’Assemblée nationale vis-à-vis de M. Dembo Sylla, qui est jusqu’à présent premier secrétaire parlementaire. Ce dernier a été aujourd’hui (jeudi 9 février, ndlr)désavoué non pas par la loi mais on a vu le président de l’Assemblée nationale lui retirer la parole au profit du secrétaire général, à qui on a donné le micro pour lire un discours sur le pupitre du parlement alors qu’il n’a ni le pouvoir, ni les prérogatives, ni le statut qui lui permettent de prendre la parole devant la représentation nationale. Parce qu’il n’est pas député et il n’a aucun mandat pour ça. Le président de l’Assemblée a préféré sanctionner le parti de Mamadou Sylla qui a rejoint l’opposition. »

Selon le député, il n’y a pas de loi qui fait perdre à Elhadj Dembo Sylla son poste de secrétaire parlementaire parce qu’il a quitté la mouvance : « Il n’y a pas de disposition légale à ce niveau, mais vous connaissez l’esprit sectaire de Kory Kondiano qui est incapable d’agir aux vertus de la loi, qui est constamment en train de violer la loi pour faire plaisir au prince. Ce ne sont pas des gens qui comprennent la loi. Au lieu de donner la parole au secrétaire parlementaire, Dembo Sylla, il a préféré la donner au secrétaire général, ce qui est une violation flagrante des dispositions du règlement intérieur du parlement. »

Le juriste, Mohamed Camara, pense le contraire. D’abord, il a rappelé le rôle du Secrétaire général au niveau de l’Assemblée nationale : « Le Secrétaire général occupe un poste important au sein des trois Services administratifs de l’Assemblée nationale à savoir : le Cabinet du Président, le Secrétariat général et les Directions opérationnelles en application combinée du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale en ses articles 16 et 20 et du Décret n° 91/264/PRG/SGG du vendredi 27 décembre 1991 portant règlement administratif de l’Assemblée Nationale. C’est à ce titre qu’il assiste aux réunions du Bureau et à la Conférence des Présidents. Il est la porte d’entrée et de sortie des projets et propositions de textes. Il fournit les jets des textes aux députés. »

Puis, il souligne qu’il n’y a pas de texte qui interdit au Secrétaire général de décliner le programme de l’Assemblée nationale : « Aucun texte ne lui fait interdiction de décliner le programme des travaux à la demande du Président. »

Poursuivant ses explications, Mohamed Camara fait savoir que le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’attribue pas aux Secrétaires parlementaires (ils sont quatre, ndrl) de décliner le programme du parlement : « C’est dans la pratique que la déclinaison du programme est souvent faite par un Secrétaire parlementaire. Ce n’est pas une attribution textuelle. Pour preuve, disposant des attributions des Secrétaires parlementaires, l’article 17 de la Loi Organique 91/015/CTRN du lundi 23 décembre 1991 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, n’attribue pas explicitement la déclinaison du programme des travaux aux quatre (4) Secrétaires parlementaires. Il leur est seulement demandé ‘’ de dresser le procès-verbal analytique et d’en donner lecture si elle est demandée. D’inscrire les noms des députés qui demandent la parole, de contrôler les appels nominaux, de constater les votes à mains levées, par assis ou levé, de dépouiller les scrutins, de contrôler les délégations de vote et d’enregistrer les sanctions’’. C’est à juste titre que la présence d'au moins deux Secrétaires au bureau de séance est obligatoire. »