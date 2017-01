Le code électoral amendé doit être adopté ce 4 janvier 2017 par l’Assemblée nationale. Mais des modifications de certaines dispositions de cette loi, qui sont proposées par le RPG Arc-en-ciel, ont amené les députés de l’opposition à crier au scandale.

Lors d’une conférence de presse qu’ils ont organisée ce mardi dans leur bureau, les Libéraux démocrates ont accusé la mouvance présidentielle de s’opposer à l’accord politique du 12 octobre 2016 et de s’opposer au gouvernement dont elle soutient les actions.

Selon des dispositions du code électoral, les conseillers communaux sont élus à la proportionnelle, comme cela a été le cas pour les 76 députés élus sur la liste nationale. Les libéraux démocrates affirment que lors des travaux de la commission des Lois, l’honorable Amadou Damaro Camara a voulu introduire dans le code électoral en examen la suppression de ces dispositions et les remplacer par d’autres qui autorisent le parti classé premier à nommer tous les conseillers communaux.

Cette forme, selon ces députés de l’opposition, vise à éliminer la démocratie au niveau des collectivités.

« Ce mode de scrutin, qu’il soit majoritaire ou mixte, comme le propose la mouvance, vient remettre fondamentalement en cause tout l’arsenal au niveau de la décentralisation, au niveau de la gouvernance des collectivités locales. Quand nous prenons le scrutin au niveau des communes, ce qui est prévu pour les quartiers et les districts en fonction de l’accord politique, c’est que dans ces localités, les présidents des conseils seront désignés au prorata des résultats des élections communales et les conseillers seront installés au prorata de ce que chaque liste de parti aurait recueilli », a expliqué Mamadou Cellou Baldé.

Le mode proposé par la mouvance risquerait de créer des régions, des districts et des quartiers dirigés uniquement par un seul parti.

«Dès qu’on change le mode d’élection au niveau des communes et que dans une région donnée, des partis majoritaires comme c’est le cas en Moyenne Guinée et en Haute Guinée, peuvent rafler les conseillers au niveau de ces régions-là. Cela va s’appliquer au niveau des conseils des quartiers et régionaux. Donc, cela va devenir des régions et des quartiers avec un seul parti. Cela n’est pas vraiment bien, non seulement pour la démocratie, mais aussi pour la décentralisation. »

C’est aussi, selon lui, une façon de confisquer les suffrages exprimés par les citoyens en faveur des candidats de leur choix : « on a l’élection au niveau des communes. Vous avez cinq candidats des partis politiques et trois indépendants, on dit que celui qui arrive premier, même s’il a 20%, automatiquement, on prend les suffrages que les autres ont recueillis pour lui donner cela. Ce n’est vraiment pas démocratique. On confisque les suffrages que les populations ont adressés à un candidat et on crédite cela à un autre pour qu’il ait 50%. »

Pour Elhadj Abdoulaye Diouma Diallo, troisième Vice-président de l’Assemblée nationale, le mode électoral à la proportionnelle, est le meilleur pour ce genre de scrutin : « Il s’agit de trouver des mécanismes permettant la participation de toutes les couches de la population. Et le mode électoral à la proportionnelle, est le mode le plus indiqué. Puisque toutes les listes qui ont eu des conseillers participent au conseil communal d’abord, puis au choix de l’exécutif. La majorité des conseillers choisissent qui doit être président. »

Les libéraux démocrates ont également fait savoir que la mouvance présidentielle n’a pas suivi le circuit normal de la proposition. Si le code est soumis au vote avec ces dispositions, ils ne voteront pas. Ce qui pourrait rendre difficile le passage de cette loi organique, car pour qu’elle soit adoptée, il faut qu’elle bénéficie le vote favorable des 2/3 des députés.