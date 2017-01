Le poids de la crise qui secoue la commune Urbaine de Boké, ces derniers temps, se fait sentir par les populations. Quelques jours après la suspension de l'équipe de la délégation spéciale par le préfet de Boke, les activités de l'état civil sont totalement paralysées. Les actes de mariage, de naissance et des jugements supplétifs sont en souffrance et ne sont plus délivrés aux bénéficiaires.

Ce jeudi matin du 19 janvier, Kadiatou Sow (KS), l'agent de l'état civil à la mairie de Boké, que nous avons rencontré, déplore et regrette cet état de fait. « Je suis au bureau chaque jour de 8h à 16h. Nous avons beaucoup de dossiers à signer. Mais seul le maire est autorisé à signer ces papiers, nous a-t-elle confiés avant d'ajouter. « Plusieurs citoyens viennent chercher leurs actes de mariage et des jugements supplétifs. Ils sont obligés de repartir et garder patience. C'est vraiment regrettable. Mais devant l'impossible nul n'est ténu », conclut-elle.

Dans la salle d'attente de ladite commune, un citoyen dont la mère qui doit être évacuée à l'étranger pour ses soins, tenait en main un jugement supplétif qu'il vient de prendre au tribunal de première instance de Boké, mais qui doit être transcrit par le maire. Ce dernier est surpris par la nouvelle et inquiet, car son dossier ne sera pas transcrit à cause de cette crise.

Selon nos informations, cette situation pourrait perdurer plusieurs semaines voire des mois si des dispositions urgentes ne sont pas prises par l'autorité de tutelle. La même source indique que seule la signature du président de la délégation sortant Modibo Fofana, est reconnue aux affaires étrangères.

En attendant la fin de cette crise, les citoyens de Boké n'ont que leurs yeux pour pleurer comme pour dire que " Quand deux éléphants s'affrontent, c'est les arbres qui en souffrent ».