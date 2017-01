La Commission Électorale Indépendante de l’AGC



Canada, le 22 janvier 2017

COMMUNIQUÉ: CEI-AGC-20172201

OBJET : Ouverture et appel à candidatures pour combler treize (13) postes au Bureau Exécutif de l’Association des Guinéens au Canada (AGC).

Vous êtes citoyen(ne) Canadien(e) ou résident permanent, vous désirez vous impliquer activement dans la vie associative et communautaire, vous avez des aptitudes en leadership et aimeriez les mettre au service de votre communauté, venez postuler; voici comment:

Vu l’Article 31 des STATUTS de l’AGCportant création et attributions de la Commission Électorale Indépendante ;

Vu les Articles 31, 41, 42, 43 et 44 portant sur l’organisation des élections des membres du Bureau Exécutif de l’AGC et la proclamation des résultats desdites élections ;

La Commission Électorale Indépendante de l’AGC déclare officiellement ouverts, les dépôts de candidatures aux prochaines élections des membres du bureau Exécutif de l’AGC qui se tiendront à une date qui fera l’objet d’un communiqué ultérieur.

En conséquence, toute personne désirant se porter candidate à un des 13 postes, aura jusqu’au dimanche, 12 mars 2017 à minuit, heures locales du candidat ou de la candidate pour transmettre son dossier à la commission.

Aussi, pour être candidat(e) et selon le poste sollicité, vous devez obligatoirement remplir les conditions suivantes :

* POUR TOUS LES POSTES :

1- Être Guinéen(ne) au sens des STATUTS de l’AGC;

2- Être Citoyen(e) Canadien(e) ou Résident(e) permanent(e) au Canada;

3- Avoir vécu au moins une année au Canada;

4- Ne pas avoir d’antécédents criminels;

5- Ne pas siéger dans un organe de décision d’un parti politique;

* POUR LE POSTE DE PRÉSIDENT(E) SEULEMENT :

6- Ne pas occuper en même temps un poste de président(e) d’une autre association ou organisme à but non lucratif (à l’exception d’un poste honorifique); le cas échéant, s'engager à présenter sa démission d’un tel poste et ce dans les trente (30) jours qui suivent son élection au poste de président (e) de l’AGC ;

* POUR TOUS LES POSTES :

7- Payer une caution symbolique et non-remboursable de 50.00 $ CAD(cinquante dollars canadiens). Transfert électronique interac email: [email protected] ;

8- Et enfin, présenter dans les délais, une demande de candidature en bonne et due forme;

POUR POSTULER :

1- Chaque candidat(e) doit compléter le formulaire électronique de candidature disponible sur le site web de l’AGC à l’adresse;www.agccanada.org/candidature ;

2- Fournir une lettre de motivation de la candidature au poste sollicité;

3- Fournir une photo d’identité, prise récemment;

La preuve de paiement de la caution de 50.00$ CAD. Et enfin, Signer la FICHE DE CANDIDATURE qui sera transmise à chaque candidat(e) déclaré(e).

Les STATUTS de l’AGC définissent la composition du Bureau Exécutif comme suit :

Article 14: Le Bureau exécutif est composé de treize membres (13) répartis comme suit:

Ø Un Président;

Ø Un Vice- président;

Ø Un Trésorier;

Ø Deux Secrétaires à l’organisation, aux affaires sociales, à la Condition Féminine et à l’Enfance;

Ø Deux Secrétaires à l’Information, à l’éducation et à la formation;

Ø Un Secrétaire à l’Animation Culturelle et Sportive;

Ø Un Représentant pour les provinces de l’Atlantique (Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick);

Ø Deux représentants pour l’Ontario;

Ø Un Représentant pour les Provinces des prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta);

Ø Un Représentant pour la Côte ouest(Colombie-Britannique) et le Nord (Nunavut, Territoires du Nord-Ouest et Yukon);

La commission sait compter sur la bonne collaboration des membres de la communauté et sur la promptitude des futurs(es) candidats(es).

Pour toutes questions relatives à ce processus, n’hésitez pas à communiquer avec nous par email à [email protected] , par téléphone au 514-294-6267 ou en visitant la page Facebook de l’AGC : http://facebook.com/agccanada

BONNE CHANCE À TOUTES LES CANDIDATES ET À TOUS LES CANDIDATS.

QUE LA COMMUNAUTÉ GUINÉENNE DU CANADA GAGNE !!!!!!!!!!!

Pour la COMMISSION ÉLECTORALE INDÉPENDANTE de l’AGC,

Abdoulaye Diallo,

Président.