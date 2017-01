En visite dans la préfecture de Labé ce weekend, le député uninominal UFDG de la préfecture de Gaoual a réagi par rapport à la sortie médiatique de la coordinatrice nationale du RPG arc-en-ciel. Samedi dernier lors du meeting hebdomadaire du Parti au pouvoir à Conakry, Hadja Nantou Cherif a relancé le débat lié à un éventuel mandat du président Condé. Impossible, réplique Ousmane Gaoual.

Connu pour son franc-parler et ses réactions caustiques, Ousmane Gaoual n’est pas allé du dos de la cuillère pour démontrer clairement que la thèse d’un troisième mandat est impossible pour le président Guinéen.

« Il n’y a pas de possibilité pour Alpha Condé de faire un troisième mandat. Il ne faut pas que les gens parlent comme si la simple modification de la constitution permettrait à Alpha Condé de faire un troisième mandat. Cette possibilité n’existe pas. Alpha ne peut faire un troisième mandat par contre il peut faire un coup d’État. Il n’y a aucune possibilité qui lui est offerte dans les lois de la république pour lui permettre de faire un troisième mandat que ce soit avec la modification de la constitution ou non. Il ne faut pas oublier qu'Alpha a prêté serment sur une constitution qui délimite le nombre de mandats à deux ; consécutifs ou non pour un chef d’État. C’est cette constitution qui s’impose à lui. Une éventuelle modification de la constitution ne s’appliquerait pas à Alpha Condé, elle s’appliquerait au nouveau chef d’État qui arriverait. Donc Alpha Condé n’a aucune chance de vivre un troisième mandat sauf par coup d’État. Et celui qui vient au pouvoir par coup d’État partira par un coup d’État » déclare Ousmane Gaoual Diallo.

Depuis cette annonce de la coordinatrice nationale du RPG arc-en-ciel, le sujet est sur toutes les lèvres et les réactions varient d’un milieu politique à l’autre.