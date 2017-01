‘’ Si ce n’était pas le couper décaler, je ne serais jamais artiste. C’est avec lui que je me sens bien à l’aise avec mon style vestimentaire. Je pense que ça marche parce qu’il y a des gens qui m’aiment et je continue tout en mettant la culture guinéenne en valeur. On ne peut pas plaire à tout le monde et je prends les critiques en compte et peut-être avec le temps j’arriverais à emballer tout le monde’’

En tournée en région forestière où il a livré des concerts à Guéckédou, Macenta et N’Zérékoré, l’artiste Oudy 1er communément appelé Dj mannequin a bien voulu se prêter aux questions de la rédaction régionale de Guinéenews basée à N’Zérékoré. Dans cet entretien réalisé dans un complexe hôtelier de la place, l’artiste parle, entre autres, de l’objet de sa tournée en Guinée forestière, de la sortie de son nouvel album ainsi que de ses projets pour 2017. Lisez…

Guinéenews: quel est l’objectif de votre tournée en région forestière?

Oudy 1er : cette tournée se situe dans le cadre d’une prise de contact avec tous mes fans de la Forêt. Depuis 2008, j’ai commencé ma carrière jusqu’à faire beaucoup de tubes. Je n’ai jamais eu la chance de venir voir mes fans qui sont vers Cette région. Donc, c’est pour moi une occasion de découvrir aussi mon pays, la Guinée profonde et pourquoi pas échanger avec les jeunes de cette région. Je viens également ici pour compatir avec les familles des victimes d’Ebola. Car comme vous le savez, cette région a été durement frappée par Ebola et je suis sûr que parmi les victimes, figuraient des fans de Oudy 1er.

Guinéenews: c’est la première fois que vous venez aussi dans cette région. Quelle impression vous a eue en foulant le sol de cette région ?

Oudy 1er : d’abord je trouve une très belle région. Sauf qu’il manque encore beaucoup d’infrastructures et surtout des routes. Je pense que s’il y a plus de routes, l’accès à la Forêt sera un peu plus facile. Je découvre ici beaucoup de choses que je ne connaissais pas de la Guinée et c’est cela l’avantage de venir en Guinée profonde. Cela permet à l’artiste de connaître non seulement son pays mais aussi d’échanger avec ses fans qui n’ont pas souvent la chance de le voir en spectacle. C’est dans cette optique que nous sommes-là, faire plaisir à la Forêt.

Guinéenews: vous avez livré des spectacles à Guéckédou, Macenta et aujourd’hui à N’Zérékoré. Comment vous avez également trouvé son public mélomane ?

Oudy 1er : j’ai trouvé ce public encore plus chaud que Conakry. Franchement, je suis très surpris parce que je ne savais pas que les gens connaissaient des sons que moi-même je n’imaginais pas. Alors nous avons échangé et c’était vraiment super avec 10 ou 13 titres pour eux parce qu’ils connaissent presque tous les sons par cœur. Et cela fait vraiment chaud au cœur de savoir qu’en dehors de Conakry, il y a des gens qui me suivent dans la Guinée profonde, qui écoutent mes sons et qui aiment ce que je fais. C’était simplement magnifique.

Guinéenews: est-ce que cela constitue pour vous aujourd’hui, une source de motivation ?

Oudy 1er : bien sûr ! Si j’avais à reprendre la Forêt, ce serait avec plaisir. Mais surtout ça me motive à beaucoup plus travailler pour ne pas décevoir ces millions de personnes qui me croient en Guinée et dans le monde entier.

Guinéenews: nous sommes en 2017. Mais est-ce qu’on peut faire le bilan de 2016 pour Oudy 1er ?

Oudy 1er : bon, 2016 s’est soldé avec beaucoup de tournées sur le plan international, des Etats-Unis en passant par l’Europe et l’Afrique avec le single ‘’Lokolo’’ et nous avons lancé ‘’Yankadi’’ dont le clip sera disponible à partir de la semaine prochaine sur toutes les grandes chaînes de télévision. Il y a la sortie de l’album qui est prévue en fin avril ou début mars et 2017. Il s’annonce très bien parce qu’il y a beaucoup de surprises qui attendent mes fans. Et aussi, on vient de décrocher le prix de meilleure vidéo-danse africaine au Nigéria. On a terminé l’année en beauté et je prie Dieu qu’il nous accorde encore la chance et la santé pour pouvoir réaliser les projets à venir.

Guinéenews: vous parlez tout à l’heure du son Yankadi qui est en train de cartonner actuellement dans le pays. Qu’est-ce qui fait la particularité de ce son ?

Oudy 1er : on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soit même. Oudy 1er fait un genre musical qui est ivoirien et aujourd’hui africain (référence au couper décaler, ndlr). Mais, je pense qu’à un moment donné, il faut que Oudy fasse un retour vers la source et c’est ce que j’ai essayé de faire en mettant Yankadi en valeur dans le monde entier. Parce que tout le monde sait que le Yankadi est une danse typiquement guinéenne. Donc, j’ai essayé de mettre en valeur cette danse dans une autre cadence plus dansante et le résultat est là. Le son plaît à tout le monde, le clip est disponible. Je pense que c’est cela aussi le devoir de tout artiste, vendre la culture guinéenne et mettre le pays devant.

Guinéenews: justement en parlant de valorisation de la culture guinéenne, beaucoup de gens vous critiquent de ne pas faire mieux. Autrement dit, vous valorisez le couper décaler qui n’est pas quand même guinéen ?

Oudy 1er : moi, je ne parle pas dans cette optique. Vous savez, je suis un artiste qui n’est pas du tout complexé et je n’ai jamais caché au monde entier que je suis guinéen. Mais, je pense que les gens ont tendance souvent à, soit marginalisé ou avoir une idée arrêtée par rapport à cela. Parce que si je prends l’exemple sur tous les genres musicaux en Guinée, à part les danses traditionnelles, tout le reste ce n’est pas guinéen. Le reggae est jamaïcain mais les gens consomment et ne se plaignent pas, il en est de même pour le rap. Alors, le couper décaler est un genre musical crée par nos frères ivoiriens…

Guinéenews: vous pouvez quand même créez aussi que de continuer à ….

Oudy 1er : oui! On peut créer. Mais moi, je vais vous dire que sans le couper décaler je ne serais jamais artiste. A la base, j’ai fait des études de droit et j’ai été meilleur Dj de la Guinée avant d’aller en Europe. Donc, je fais partir des gens qui ont donné une touche à l’évolution de ce concept qui est africain et beaucoup en ont fait notamment les togolais, les burkinabé, les antillais, les français…et moi aussi, j’ai fait le couper décaler à l’époque pour représenter la Guinée sur le plan international. Mais, je le fais en ma manière, en mettant ma petite touche guinéenne sur le rythme du couper décaler. Il y a beaucoup d’exemples de ce genre aujourd’hui. Il y a des artistes qui font du reggae mais en chantant en soussou mais c’est exactement pareil. Moi, je chante ‘’Tounkhi faré’’ en soussou et les gens dansent dans le monde entier. Aujourd’hui, je suis comme un coq qui appartient à une cour mais qui chante pour tout le village. Chacun à son genre musical, il y a des chanteurs guinéens que nous nous avions connu depuis notre enfance qui font de la musique traditionnelle et qui sont restés dans le traditionnel. Et chaque année vous voyez qu’il y a une nouvelle tendance musicale qui arrive. Aujourd’hui, il y a d’autres artistes qui sont venus avec d’autres styles. Chaque époque a aussi son style. Donc, moi à la base, si ce n’était pas le couper décaler, je ne serais jamais artiste. C’est avec ça que je me sens bien à l’aise avec mon style vestimentaire. Je pense que ça marche parce qu’il y a des gens qui m’aiment et je continue tout en mettant la culture guinéenne en valeur. On ne peut pas plaire à tout le monde et je prends les critiques en compte et peut-être avec le temps, j’arriverais à emballer tout le monde.

Guinéenews: il se dit aussi que Oudy est un grand faroteur, c’est-à-dire un grand frimeur ?

Oudy 1er : non ! Je suis quelqu’un de très simple pour ceux qui me connaissent. Et après, c’est vrai que je suis dans un mouvement où c’est du m’as-tu vu. Mais je suis quelqu’un qui connait ses valeurs et qui sait d’où il vient. Je respecte tout le monde, je suis dans mon coin et je pense que les gens apprécient cela. Vous n’entendrez pas des choses négatives sur moi et j’ai toujours une ligne de conduite. Car je sais qu’il y a des millions de jeunes guinéens qui prennent l’exemple sur moi. Donc, j’essaie de transmettre à mes petits frères, mes valeurs et la bonne éducation. Vous ne me verrez pas aussi en train de fumer ou de me droguer parce que je sais qu’il y a des gens qui s’identifient en moi.

Guinéenews: après N’Zérékoré, c’est où la prochaine étape ?

Oudy 1er : c’est Diècké (une des sous-préfectures de Yomou) et mon équipe et moi sommes très contents de cette tournée parce qu’elle nous a permis d’évaluer encore notre notoriété ou popularité en Guinée. Franchement, je suis touché parce que je n’imaginais pas que jusque dans les villages, les gens me connaissaient et aiment ce que je fais et ça fait chaud au cœur. Je promets qu’au retour, le travail ne sera plus pareil parce qu’on a conscience encore qu’il y a plus de monde qui attendent beaucoup de moi et je donnerai le maximum de moi-même pour ne pas les décevoir.

Guinéenews: pour le show de N’Zérékoré, il était prévu que vous partagez la scène avec Dj Arafat de la Côte d’Ivoire qui n’est finalement pas venu. Qu’est-ce qui s’est passé ?

Oudy 1er : Je suis là avec mon équipe. Vous savez chaque artiste à ses engagements. J’essaie simplement de remplir mes engagements vis-à-vis de mes partenaires. Je ne peux pas m’aventurer de trop dans les autres détails.

Guinéenews: est-ce que vous l’avez personnellement appelez au téléphone pour savoir ce qui se passe ?

Oudy 1er : au début on en a parlé et il me disait qu’il allait venir. Maintenant pourquoi il n’est pas là ? Cela ne me regarde pas. Ce n’est pas moi qui l’embauche. Arafat est un jeune frère et ce n’est pas à moi de lui demander pourquoi il n’est pas venu pour le concert.

Guinéenews: quels sont vos projets pour cette année 2017 ?

Oudy 1er : d’abord il y aura beaucoup de featurings et cela commencera à partir du mois de février. Il y aura assez de surprises. En tout cas, tenez-vous prêts car, ça va chauffer en 2017. Il y a aussi la sortie de l’album numérique et audio. Je pense que la Guinée va être 4 à 5 fois plus fière de Oudy 1er.

Guinéenews: un mot pour ceux qui vous lisent en ce moment

Oudy 1er : je demande à tous les artistes guinéens de venir à l’intérieur du pays pour mieux connaître les réalités de la Guinée profonde et échanger avec des gens qui sont gentils et adorables. En tout cas, je dis merci à toute la Forêt et je n’oublierai jamais cette tournée car elle fait partie d’une étape très importante de ma carrière.

Guinéenews: merci d’avoir répondu à nos questions

Oudy 1er : avec plaisir

Entretien réalisé par Facely Konaté, Chef de bureau Guinéenews, en région forestière.