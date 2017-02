Donald Trump a mis assez d’eau dans son vin dans nombre de domaine où il a été désavoué, mais il reste fidèle à sa position de campagne quant aux dépenses extérieures des Etats-Unis. Et là, il a le soutien tacite de la majorité des Américains. Tout ce qui est dans les intérêts américains sera soutenu et tout ce qui exige des dépenses sera rejeté. Les pays du monde sont avertis. (Photo d'archives)

Concernant l’OTAN qui coûte trop cher aux USA. Son Vice-président Mike Pence souffle le froid en parlant au nom de Trump, il réaffirme son attachement à l’OTAN et le Secrétaire d’Etat à la Défense James Mathis, lors de la conférence sur la sécurité tenue à Munich la semaine dernière, lui, souffle le tiède-chaud et réitère l’idée de Donald Trump d’efforts financiers à fournir de la part des Alliés. On se rappelle que 2% du produit intérieur brut des Etats alliés sont demandés comme participation financière.

Est-ce que cela ne veut pas dire souffler le froid et le chaud sur l’Alliance Atlantique ? Pour certains Etats alliés en déficit, comme la Grèce, ou des Etats en difficultés économiques en manque de croissance, mais confrontés et astreints à des dépenses de souveraineté incompressibles, les 2% exigés par l’administration américaine pour une participation effective à l’OTAN sont une immensité difficile, voire impossible à remplir. A ce prix, pas beaucoup de pays membres se porteraient garants pour continuer à faire vivre l’OTAN. Même Angela Merkel, dont le pays est en excédent commercial de plus de 50 milliards d’euros, si on n’a pas mal entendu, a ergoté sur la question. Ce qui a fait dire avec enthousiasme au ministre russe des AE, Serguei Lavrov, que l’OTAN est un machin obsolète et dépassé. Lui, au moins, a une belle raison de s’en réjouir, après les sanctions économiques de l’Europe, sanctions qui ont contribué à creuser le déficit des pays en question.

Il en sort une conclusion un peu hasardeuse qu’on ne peut s’empêcher de tirer : le rapprochement USA-Russie se fera au détriment de l’OTAN., malgré les mises en garde des Américains de se méfier des Russes, Donald Trump et son administration s’en balancent.