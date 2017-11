Orange Guinée offre du sourire à dix de ses abonnés

La société Orange Guinée vient de lancer une nouvelle promo au bénéfice de ses nombreux clients. Ce vendredi 10 novembre, le leader de la téléphonie mobile a récompensé 10 de ses usagers. C’était en présence d’un huissier et d’une représentante de la Loterie nationale de Guinée (Lonagui).

Cette démarche vise à primer les clients pour leur fidélité à la société qui s’apprête à célébrer ses 10 en Guinée. C’est à cet effet que son service Orange Finance Mobile a décidé de lancer cette promo axée sur les retraits d’argent.

Pour participer, il suffit au client de composer #147# pour s’inscrire sur la liste de participation. Ensuite, effectuer un retrait d’argent– quel que soit le montant– en vue de pouvoir faire partie de la base de tirage.

Selon la responsable en charge de la Communication commerciale Mariama Dara Bah, chaque semaine, 10 gagnants seront tirés au sort. Et chaque gagnant repartira avec un chèque de 2.500.000 GNF. Ce fut le cas ce vendredi. Et à la fin de la promo, il est prévu de récompenser un seul client avec 10.000.000 GNF, suite à un tirage au sort.

« Donc, plus les abonnés y participent, plus ils font des retraits d’argent, plus ils augmentent leur chance d’être tirés au sort », a-t-elle expliqué.

Ce vendredi, ils étaient sept abonnés de Conakry à être récompensés. Les 3 autres se trouvent à l’intérieur. Un dépôt sera fait sur leur compte Orange Money. Tidiane Cissé est un heureux gagnant qui ne cache pas ses sentiments.

« Ça me donne de la joie, parce que je ne m’y attendais pas quand on m’a appelé pour me dire que j’ai été tiré au sort. Je faisais souvent les retraits. Et chaque fois on m’envoyait des messages avec des instructions à faire pour être peut-être le probable gagnant de la promo », a-t-il témoigné.

De l’avis de l’huissier Me Jean Claude Guilavogui, le tirage s’est passé dans les conditions les meilleures. « Par conséquent, je valide les numéros tirés », a-t-il déclaré.