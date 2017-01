Pour une première expérience en matière d’eSport en Guinée, c’est un réel succès !Et pour cause, ils étaient plus de 150 gamersà prendre d’assaut le siège de la société Orange Guinée pour participer au tout premier tournoi eSport, dénommé Orange Football Club eSport Guinée le samedi 21 janvier et le dimanche 22 janvier 2017. Une compétition organisée par Orange Guinée en collaboration avec la Word Gaming Federation (WGF) qui a réuni 2 jours durant les passionnés des jeux vidéo autour du jeu PES (Pro Evolution Soccer) 2017 sur Playstation 4.

Après des matchs âprement disputés entre les différents protagonistes dans une ambiance bon enfant, 2 joueurs talentueux ont su tirer leur épingle du jeu.

Il s’agit de Ibrahima Sory Fadéra alias « SoryFadex » et Alla AssibaDane Marshall alias « Dani92 ».

Ils représenteront la Guinée à la grande finale du tournoi panafricain de eSport au Gabon le 4 février prochain, compétition à laquelle prendront part 16 autres joueurs issus des qualifications au Maroc, en Tunisie, en Cote d’ivoire, au Cameroun, au Mali, au Sénégal et au Gabon.

Une fierté pour ces fans de jeux vidéo qui auront l’opportunité, grâce à Orange Guinée de vivre leur passion au-delà des frontières de la Guinée et rencontrer d’autres communautés de joueurs.

Pour Soryfadex : « le jeu est une passion pour moi. De ce fait je me suis dit qu’avant de perdre ma passion vaudrait mieux que je me perde dans ma passion. Je remercie beaucoup Orange puisque grâce à eux j’ai pu connaitre mon niveau, je suis très fier d’aller représenter le tricolore guinéen et le moral est au plus haut point ».

Quant à Dany92, submergé par l’émotion après une victoire sur l’un des favoris du tournoi, il déclarera « C’est comme un rêve qui se réalise pour moi grâce à ce tournoi, j’aurai l’occasion de visiter le Gabon et me mesurer à d’autres joueurs… ».

Pour Serge Thiam de la Direction des Contenus du groupe Orange, : « Nous avons remarqué que les jeunes en Guinée et dans les autres pays que les jeunes jouent énormément à la console, soit dans les salles de jeu ou chez eux, ce qui se passe c’est que les tournois sont organisés de façon informelle, on ne peut pas remonter les chiffres et surtout connaitre la tendance africaine, on est là justement aujourd’hui pour ça, pour que les choses soient beaucoup plus formalisées, plus professionnelles, c’est pourquoi nous le faisons avec WGF (Word Gaming fédération), une plateforme accessible à travers le monde dans laquelle tous les joueurs peuvent avoir un profil et un palmarès »

A noter que les représentants de la Guinée auront la possibilité de remporter jusqu’à 3000€ en cas de victoire au Gabon, et surtout, soulever la coupe eSport sur le terrain de la finale.