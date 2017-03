On pourrait dire les deux à la fois. Pour parler d’incompétence, la réalité dépasse l’entendement. Si l’on s’en tient aux chiffres donnés par les universités privées, à moins qu’elles ne veuillent noyer le poisson même Toto est d’accord que personne ne peut compter 32 mille fictifs dans un effectif où l’Etat ne reconnait qu’il n’a que de 25711 à sa charge.

Comment peut-on interpréter cette monumentale bévue ? Panique à bord, doit-on, et pour cause, après la grève des fonctionnaires et des enseignants contractuels, et il n’est pas exclu que le nombre soit aussi gonflé comme les fictifs de cette biométrisation bizarroïde, soit dit en passant, le retard ou blocage de paiement des bourses des étudiants orientés dans ces universités privées (on parle de deux à trois années de retard de paiement), qui avaient menacé de fermer boutiques, l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique ont commandité une opération de biométrisation à la va-vite. Tout permet de dire que l’on avait voulu dissuader les fondateurs des universités privées de mettre leur menace de grève en pratique, et que, confondant vitesse et précipitation, l’on s’est emmêlé les pinceaux dans ce plantage grossier. Les résultats ont fait exactement l’effet contraire. Entre le boomerang et l’incompétence, le choix est au choix.

Mais si l’Etat est si mauvais payeur pour bloquer le paiement des bourses des étudiants pendant deux ou trois ans, comment les universités privées pourraient donner des enseignement de qualité, vu les charges pour le fonctionnement correct ?

On a entendu que la ministre des Finances bloquerait aussi le salaire du pauvre Lappé Bangoura, le coach du Syli National mais comment exiger des performances à quelqu’un qu’on ne paie pas à temps ? Du côté de Malhado Kaba, le cas n’est pas isolé, on se rappelle qu’elle a passé en coup de vent à l’Assemblée Nationale, un jour, pour passer un savon chez les vieux briscards pour être mouchée… Il faut dire une vérité verte : trop de rigueur et de prudence n’est pas probité morale, mais incompétence. Incompétence ne signifie pas incapacité, dans le sens obvie du terme, mais la fébrilité et la peur de mal faire, l’excès de prudence…

Cette incompétence est aussi vue du côté de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui, en se hâtant de mettre la balle à terre, dit d’une voix féminine (encore) que tout rapport doit être contesté, que ce résultat n’est que provisoire et elle parle de démocratie et tend une main de dialogue aux partenaires, après les avoir couverts de suspicions de fraudes.

En définitive, dans le but de freiner les ardeurs des universités privées dans leurs revendications et dans leur menace de grève, l’on a fait patatras. On voit l’amateurisme puéril dans ce qu’on appelle la biométrisation au niveau de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, ce domaine qui est censé et sensé être et donné l’exemple de la précision et de la probité morale.

Il ne reste plus qu’à demander avec humilité aux universités privées de ne pas considérer ces tentatives éventées d’intimidation et de continuer à fonctionner comme si de rien n’était pour ne pas pénaliser les étudiants qu’elles ont en charge et qui leur font confiance.

Le coup foiré de cette biométrisation à la gomme ressemble à un « échec à la Brigade criminelle.»

Et tout n’est pas dit, puisque ces résultats ne concernent que les universités privées. Que dire des universités publiques ? On peut supposer que l’Etat jette de ce côté pas mal d’argent par les fenêtres. Le chiffre de 46 mille fictifs au public et au privé a été publié, ce qui donne 32 mille fictifs au privé et 14 mille au public, une aberration. Tout le monde sait en général que le public est plus enclin à la concussion que le privé, ce n’est pas à l’Enseignement supérieur et à la recherche scientifique qu’il y aura exception.

On parie qu’en cas de reprise de cette opération de contrôle, c’est l’inverse, ou le contraire qui sera vrai.