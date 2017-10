OMS-Guinée : Avis d’appel d’offres public (AAOP) : Conception et réalisation des calendriers et agendas

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° AAOP/OMS/ADM/GIN/2017/10/016

L’objet du présent Avis d’appel d’offres public (AAOP) : Conception et réalisation des calendriers et agendas

DATE DE CLÔTURE : 10 Novembre 2017 à 12h00.

Dans le cadre de la diffusion des informations sanitaires, le Bureau de la Représentation de l’OMS en Guinée prévoit la production et la dissémination des supports de sensibilisation à l’attention des populations et des partenaires intervenants dans le secteur de la Santé.

L’objet du présent Avis d’appel d’offres public (AAOP) est la conception et réalisation des calendriers muraux, calendriers à chevalets et agendas pour l’année 2018.

1. DESCRIPTION :

Les soumissionnaires sont invités à soumettre leurs offres pour la conception et la réalisation de de calendriers et agendas dans le respect de la procédure de passation des marchés et conformément aux précisions données à l’Annexe I.

– 1500 exemplaires de calendrier mural 2018 en couleurs, format A3 recto en 13 feuillets avec spirales, quadri chromés sur du papier couché brillant et illustrés de photos et de messages de santé.

– 1000 exemplaires de calendrier à chevalet 2018 en couleurs, recto verso, format A5, 15 feuillets avec spirales, quadri chromés illustrés de photos et de messages de santé.

– 1500 exemplaires d’Agenda (dont 75 agendas personnalisés et 1425 agendas non personnalisés) 2018 en couleurs, illustrés de photos et de messages de santé, format A5, 1 jour par page, avec calendrier un jour par page et la carte de la Guinée.

2. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES :

2.1. La devise de l’offre est le Franc Guinéen.

2.2 Composition du dossier

Les soumissions doivent comprendre :

2.2.1 Une offre technique portant sur les caractéristiques des matériels ci-dessus cités.

2.2.2 Une offre financière prenant en compte le délai de livraison et les modalités de paiement.

NB :

Les photos, les messages de santé, le Logo de l’OMS, la carte et l’armoirie de la République de Guinée ainsi que le texte de présentation de l’OMS et les 75 noms pour les agendas personnalisés sont à retirer au Bureau de l’OMS.

Le dossier de soumission sera accompagné d’un échantillon.

2.3 Qualifications requises

Pour que les offres soient valables, les soumissionnaires doivent répondre aux exigences suivantes :

2.3.1 Etre reconnue comme une entreprise spécialisée dans le domaine de l’imprimerie- sérigraphie ; fournir les documents administratifs (Quitus fiscal et le RCCM), les références, etc.

2.3.2 Les soumissionnaires doivent avoir une surface financière consistante et être capables de faire des facilités de crédit à l’OMS, sachant que les procédures administratives et financières de l’OMS prévoient les paiements des factures par transfert bancaire, au moins 30 jours après la réception de celles-ci.

L’OMS ne s’engagera pas à intervenir auprès des institutions financières des fournisseurs pour une quelconque demande d’avance ou de prêt bancaire pour exécuter le marché.

MÉTHODE DE SOUMISSION :

Les offres sont soumises conformément aux instructions contenues dans le présent AAOP. Toutes les offres seront soumises sous pli fermé par voie de courrier à l’attention de l’Administrateur du Bureau de la Représentation de l’OMS en Guinée sis Immeuble BAH, Cameroun, BP : 817 Conakry avec la mention ‘’CONFECTION DES CALENDRIERS ET DES AGENDAS 2018’’.

Les spécifications techniques et le dossier complet sont soumis par la même voie. Les offres soumises par d’autres voies ne seront pas prises en compte.

Les soumissionnaires doivent examiner avec la plus grande attention toutes les pièces constitutives du présent dossier d’appel d’offres afin de mieux présenter leurs offres.

VALIDITÉ DES OFFRES

Les offres restent valables pour une période de 90 jours à compter de la date de clôture du présent AAO. L’OMS se réserve le droit de passer des commandes similaires pour d’autres destinations à une date ultérieure au cours de la période de validité, à la condition de l’acceptation du fournisseur.

DEMANDE D’INFORMATIONS A l’OMS PENDANT LE PROCESSUS DE SOUMISSION :

Seules les demandes écrites seront reçues. Les questions sont soumises selon le format «Numéro de Paragraphe – Question». La réponse aux demandes écrites sera transmise par écrit à tous les soumissionnaires.

MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES :

Toute commande résultant du présent avis d’appel d’offres contient les modalités et conditions générales du bon de commande fixées par l’OMS (annexe 1) et toutes autres modalités ou conditions spécifiques précisées dans le présent avis d’appel d’offres.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Toute information que le vendeur jugera nécessaire pour garantir ou clarifier l’offre (par exemple, les détails techniques, la conformité aux normes, etc.) peut être inclus, à condition qu’une référence appropriée et claire soit indiquée dans l’offre.