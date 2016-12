Un nouveau bras de fer risque d’opposer les syndicats des transporteurs routiers de N’zérékoré si rien n’est fait par les autorités compétentes. C’est du moins le constat fait sur le terrain par votre quotidien en ligne Guinéenews à travers sa rédaction régionale.

Depuis quelques jours, la tension ne fait que monter entre la section locale de la confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) et le syndicat indépendant. A l’origine de cette guéguerre, une décision de la section de la CNTG interdisant le stationnement des véhicules tout le long de la route menant à la gare routière ‘’ONAH’’ qu’elle gère. Selon les responsables de la CNTG, cette mesure vise à lutter contre non seulement les accidents de circulation mais aussi et surtout le vol répété des biens et argent des passagers.

«Vous savez depuis quelques temps nous avons constaté que les bandits quittent dans les quartiers pour prendre les bagages des passagers et parfois il y a des pertes d’argent. Nous n’avons pas le contrôle parce que c’est sur la route. Donc, c’est pourquoi nous avons jugé nécessaire, nous syndicats, de faire rentrer nos véhicules à la gare afin de faire un contrôle systématique », a indiqué Amara Kaba Camara, Secrétaire Administratif de la section CNTG de N’Zérékoré.

Et d’ajouter : «Cette mesure n’est applicable que les mardis (Jour de voyage à N’Zérékoré). Mais si ça marche, nous allons élargir aux autres jours parce que la route n’est pas une gare routière. »

Du côté du syndicat libre ou indépendant, cette décision n’est pas vue d’un bon œil. Ses responsables pensent qu’il s’agit d’abus de pouvoir.

«Ce qui est particulièrement à la base du problème de la région et de N’Zérékoré, c’est qu’ils y a des personnes qui se lèvent et prennent des décisions sans consulter et sans savoir que nous sommes dans une République. C’est la mairie qui gère la gare routière. Malgré qu’ils soient en associations (les membres de la CNTG NDLR), ils ne peuvent pas se permettre de prendre un beau jour, des décisions comme de la sorte. Cette décision ne doit pas venir d’eux et ils l’ont prise sans nous consulter. Mais quand nous avons appris la nouvelle, nous aussi nous avons fait une lettre adressée à monsieur le maire, le préfet, le commandant de la gendarmerie, la police pour dire que la population de N’Zérékoré vit aujourd’hui dans la paix et qu’ils y a d’autres personnes qui veulent aller à l’encontre de cette paix», a expliqué Gata Doré, Secrétaire Administratif du syndicat indépendant.

Poursuivant, il dira que cette affaire de gare routière a été depuis longtemps tranchée par le président de la délégation spéciale Pé Mamady Bamy. Celui-ci les aurait octroyé un lieu où stationner leurs véhicules. « Depuis lors, c’est là-bas que nous stationnons sans problème », précise t-il.

« Il ne faut pas que la CNTG nous mène dans une situation de conflit. Car quiconque touche à nos véhicules, Cela ne va pas marcher », a-t-il martelé.

Et comme pour dire, qu’il n’accepterait pas de se plier à cette décision de la CNTG, le syndicat indépendant a installé des plaques sur l’axe gare routière ONAH et le gouvernorat. Pour Amara Kaba Camara, secrétaire administratif de la CNTG, il s’agit d’une provocation pure et simple.

« C’est ce matin que nous avons constaté ces plaques qui ont été installées sur la route. Nous nous avons pris cette décision pour éviter des cas d’accidents et de vols. Il faut oser le dire, c’est une provocation », indique-t-il tout en invitant les autorités à prendre leur responsabilité.

Il faut rappeler qu’en 2013, les deux syndicats s’étaient affrontés et le siège du syndicat indépendant situé dans le quartier Dorota avait été incendié. Il a fallu que le président de la République se prononce sur le sujet lors de la célébration du 55e anniversaire de l’indépendance nationale en indiquant que la liberté syndicale est consacrée par la constitution, pour que les deux parties arrivent à se comprendre.