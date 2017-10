N’zérékoré : quand Alpha Condé sermonne Remy Lamah et promet de « l’utiliser » à nouveau

Le président guinéen Alpha Condé était samedi 07 octobre 2017, à Gouécké dans la préfecture de N’zérékoré pour l’inauguration d’un centre de santé amélioré financé par la BID à plus de 8 milliards de francs guinéens.

Dans un long discours de plus d’une heure, le président Condé comme d’habitude s’est attaqué à la gestion de ses opposants qu’il accuse d’avoir pillé le pays. Pour Alpha Condé, les cadres guinéens ne se sont jamais soucieux de l’avenir de ce pays sauf « bouffer ».

« Ceux qui viennent vous racontez des histoires ici, ils ont commandé la Guinée pendant 26 ans aux côtés du président Conté. Nous allons faire le bilan. Le président Conté disait « moi, je ne suis pas politique, je suis militaire. Si c’est bien, faites ». Le président Sékou Touré a laissé plus de 100 usines. Où sont ces usines ? Elles ont toutes disparues. Où se trouvent le chemin de fer Conakry-Kankan, Air Guinée, notre compagnie maritime ? Tous ont disparu. Alors, nous allons faire le bilan pour dire qui est qui », a promis Alpha Condé.

Et d’assener : « Des gens qui s’agitent viennent vous voir ou des cadres malinkés malhonnêtes qui ont pillé ce pays pour dire qu’Alpha a insulté les malinkés. Nous allons montrer qui est qui. Les masques vont tomber et on verra le vrai visage de chacun. (…) on va comparer ce qu’ils ont fait en 26 ans et ce que moi j’ai fait en 6 ans. Trop c’est trop, les gens viennent vous mentir alors que ce sont eux qui ont mis ce pays à terre. On va commencer à parler maintenant parce que quand tu danses avec un aveugle, il faut lui piétiner de temps à autre pour qu’il sache qu’il n’est pas seul. »

A Gouécké, le président Condé était accompagné par le ministre de la santé Abdourahmane Diallo et l’ancien ministre du même département et fils de la localité, Remy Lamah qui aura également sa part de dose dans le discours.

« Je suis venu avec les deux ministres qui se sont succédés à la santé. Parce qu’avant que lui (Abdourahmane Diallo NDLR) ne viennent, c’est le colonel Remy qui a fait le travail. Ce sont eux qui étaient là quand Ebola a commencé. Le gouvernement se renouvelle. Si un cadre travaille mal, je suis obligé de l’enlever même si c’est mon fils. S’il n’est pas honnête je vais l’enlever sinon le pays n’ira pas de l’avant. Si quelqu’un travaille mal il ne faut pas dire qu’il est guerzé ou malinké et qu’on ne peut pas l’enlever. S’il travaille mal je vais l’en-le-ver. Mais, il est utile à la Guinée et il sera utilisé comme les autres. », dira-t-il.

Poursuivant, le numéro un guinéen qui a toujours clamé qu’il ne connaît pas les cadres guinéens dira qu’il a commencé à les connaître.

« Le malheur de la Guinée est qu’il y a de bons cadre mais on fait tout pour que je ne les connaisse pas. Mais je commence à les connaître. Au début je ne connaissais pas parce que je vivais dehors, j’étais un exilé et je ne connais pas les cadres », conclut-il.