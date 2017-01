Comme annoncé dans une de nos précédentes dépêches (http://guineenews.org/fronde-au-sein-du-rpg-sekou-souape-a-a-nzerekore-pour-rapprocher-les-deux-camps/), une mission du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel conduite par Sékou Souapé Kourouma séjourne actuellement à N’Zérékoré. Cette mission vise à régler le différend qui oppose depuis maintenant neuf mois deux camps rivaux du parti.

Selon nos informations, l’émissaire du RPG, qui a eu une première rencontre avec le camp du coordinateur contesté, El hadj Adama Keita, était jeudi devant les frondeurs dans une concession familiale qui a longtemps servi de siège pour le RPG, à côté de l’agence de la Société Générale des Banques de Guinée.

Cette rencontre était l’occasion pour ces frondeurs de dénoncer ce qui ne va pas au sein de leur formation politique mais aussi de faire des propositions de solution.

« Nous avons aujourd’hui le souci du parti parce que si nous ne faisons pas attention, nous risquons de suivre les traces des anciens partis qui ont dirigé la Guinée. Que Dieu nous en garde de cela. Il faut que vous regardiez le parti. Nous avons avec nous ici les textes du parti, c’est-à-dire les statuts et le règlement intérieur. C’est vous qui les avez rédigé et tous ceux qui sont là sont venus pour vous dire qu’il faut que ces textes soient respectés. (…) Aujourd’hui, les réunions ordinaires du parti ne se tiennent plus à N’Zérékoré, nous n’avons pas de siège en tant que parti au pouvoir. Et mieux, regardez l’état dans lequel se trouve cette concession qui nous a toujours servi de siège. Son propriétaire (feu N’vafing Kourouma, NDLR) s’est pourtant trop battu pour le parti mais nous avons tendance à tout oublier. Regardez comment se trouve cette concession! A un moment donné, il y a un problème de latrines qui se posait ici et nous avons tout fait pour que le coordinateur donne de l’argent pour les réhabiliter, rien ne fut fait. Finalement, les enfants de N’vafing se sont fâchés et sont allés voir El Papa Koly Kourouma (Président du parti GRUP NDLR) pour les aider et c’est ce dernier qui à donné de l’argent pour pouvoir réhabiliter ces latrines. Nous avons tous crié à la honte. Soyons reconnaissants, le professeur Alpha est venu combien de fois dans cette maison ? Mais qu’est-ce qui a été fait ? », a déploré Mamadi Kourouma au nom de la section 2.

Poursuivant, il dira que tant que le parti ne devient pas reconnaissant envers ceux qui se sont battus pour lui, il y aura toujours des frustrations et des découragements. A en croire Mamadi Kourouma, tous les problèmes auxquels le parti est confronté de nos jours confronté sont liés au non-respect des statuts et du règlement intérieur. C’est pourquoi il a demandé à ce que le congrès soit rapidement organisé.

«J’insiste encore en disant que tout notre problème, c’est le non-respect des statuts et du règlement intérieur. Pourtant, c’est avec ces documents que nous devons faire tout. Mais, c’est tout à fait le contraire. On enlève et nomme des gens comme l’on veut. A N’Zérékoré, l’on ne sait même pas combien de fois les bureaux ont été remaniés. Depuis plus de 20 ans, rien n’a changé dans les différentes structures du parti. Notre parti s’appelle aujourd’hui ‘’Redynamisation des structures du parti’’, chaque fois c’est le message qui vient de Conakry. C’est pourquoi il y a du n’importe quoi dans le parti, même quand on te voit passer on t’appelle pour occuper un poste. Pour mettre fin à toute cette situation, il faut qu’on organise maintenant le congrès pour qu’on sache qui fait quoi », a-t-il martelé.

Il faut rappeler que depuis 1992, le RPG n’a pas tenu de congrès, soutiennent plusieurs sources. Le samedi 5 mars 2016, c’est le président Alpha Condé qui a lui-même annoncé au cours d’une assemblée hebdomadaire du parti, la tenue imminente du congrès, mais jusqu’aujourd’hui, cette annonce a du mal à se concrétiser.