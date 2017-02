Conformément au communiqué conjoint des ministres en charge de l’éducation, les élèves, étudiants et enseignants de N’Zérékoré ont repris ce mercredi 22 février le chemin de l’école après trois semaines de « congé forcé », a constaté sur place Guinéenews à travers sa rédaction régionale.

Dans les institutions d’enseignement publics et privés sillonnés par notre Rédaction, les constats sont pratiquement identiques. Tous les Responsables sont présents, quelques enseignants ont répondu, des salles vides et d’autres avec moins d’élèves. Les quelques élèves qui ont répondu à l’appel se sont dits contents de retrouver leurs amis et enseignants. C’est le cas d’Abdourahmane Sidibé, élève en classe de 6eme année à l’école primaire Mamadou Konaté.

« Je suis très content de reprendre et retrouver mes amis qui m’ont beaucoup manqués. Depuis trois semaines j’étais à la maison et je ne faisais rien », dit-il tout en invitant les autres amis qui ne sont pas venus à reprendre les cours.

Pour la directrice de cette école élémentaire, Yoyo Fenano, le manque d’élèves dans certaines classes est dû au fait que certains parents n’ont pas voulu laisser leurs enfants pensant que la grève continuait.

«Depuis 7H30, les cours ont démarré chez nous et il n’y a pas de problème puisqu’il a été dit que les cours reprenaient ce mercredi sur toute l’étendue du territoire national. Mais il y a des parents qui n’ont pas voulu laisser leurs enfants en disant que la grève continue. Il y a même un parent qui est venu me demander ce matin si nous avons effectivement repris les cours. Je lui ai pris par les mains pour l’envoyer dans la classe de sa fille et dès qu’il s’est rendu compte qu’il y a cours, il est allé chercher sa fille pour l’installer. On espère que d’ici à la semaine prochaine, les gens prendront conscience », nous a confiés madame Yoyo Fenano.

Poursuivant, elle dira que sur un effectif de 830 élèves que compte son établissement, il y a eu au moins 400 qui ont répondu. Et de lancer un appel aux parents : «les parents doivent laisser les enfants venir à l’école puisqu’il y a eu accord entre le gouvernement et les syndicats. Aujourd’hui, les enfants eux-mêmes sont soucieux par rapport et se demandent comment ils vont faire pour rattraper les cours perdus. »

Comment rattraper les cours perdus ?

C’est justement la question que se posent des élèves que nous avons rencontrés et chacun pensent à sa manière. Si certains pensent qu’il faut organiser des cours de rattrapage, d’autres, par contre, estiment qu’il serait mieux d’adhérer aux groupes de révision.

Dans les écoles, les responsables et enseignants n’ont pas voulu se prêter à nos questions. «Rapportez tout ce que vous voyez mais je ne peux pas vous dire un mot », nous dira un proviseur. Mais hors micro, certains enseignants ont indiqué qu’ils sont déçus des responsables de l’intersyndicale de l’éducation qu’ils accusent de trahison.

« Les faux syndicats nous ont trahis. Ils savent bien que ce gouvernement ne respecte jamais ses engagements et ils vont signer un soi-disant accord qui a été obtenu nuitamment. Depuis que moi j’ai appris qu’ils ont trouvé consensus, j’ai dit que ce n’est pas sérieux parce que l’on se connait dans ce pays. Maintenant ils ont appelé à la grève pour n’aboutir à rien presque. C’est regrettable et ce sont les enfants qui vont perdre. Je viens juste pour les donner le cahier car j’ai d’autres choses à faire », déplore un enseignant.