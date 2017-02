«Depuis qu’une violente tornade a ravagé notre bibliothèque, nous avons frappé sans succès à toutes les portes… »

Alors la Guinée s’apprête à abriter le festival mondial du livre dénommé ‘’Conakry, Capitale mondiale du livre’’, la bibliothèque préfectorale de N’Zérékoré reste confrontée de nos jours à un manque criard d’équipements.

Pourtant elle a connu en 2016, son meilleur taux de fréquentation des cinq dernières années. Du moins, c’est ce qu’a annoncé son directeur au micro de la rédaction régionale de Guinéenews basée à N’Zérékoré.

Créée en 1993 grâce à la coopération française, cette bibliothèque a changé deux fois de local. A cause de sa petitesse, le premier bâtiment qui l’abritait avait été changé par la coopération japonaise qui avait construit un nouveau bâtiment. Et le bâtiment qui abrite actuellement ses installations a été construit à l’occasion du 55ème anniversaire de l’indépendance nationale. Un grand bâtiment mais non équipé.

«Avec la fête tournante que N’Zérékoré a abritée en 2013, on n’a vu que notre bibliothèque était un peu dans l’emprise de la tribune. C’est ainsi qu’on nous a envoyé dans la cour de l’Inspection Régionale de l’Education (IRE) à côté de la justice. C’est là-bas qu’ils ont reconstruit notre bibliothèque, une bibliothèque digne de ce nom. Au départ, on était vraiment fâché. Parce que la bibliothèque que le Japon venait de donner n’avait pas encore fait 5 ans. Mais on ne pouvait rien. Alors ils ont reconstruit une autre bibliothèque digne de ce nom», a expliqué M. Kaba Soumaoro, directeur de la bibliothèque préfectorale de N’Zérékoré.

Et d’jouter : « Mais pendant notre séjour là-bas, quand on nous a dit de quitter, il y a eu une violente tornade sur notre ancienne bibliothèque où on avait tout mis. Alors, on a perdu beaucoup de livres. Ce sont les restes qu’on a pu récupérés que nous utilisons maintenant.»

Depuis cette catastrophe, les responsables de cette bibliothèque on frappé à plusieurs portes pour avoir de l’aide mais en vain comme l’explique M. Soumaoro : « on a tendu la main à la plupart des ONG qui sont présentes sur place notamment l’UNICEF et Plan Guinée. Ils nous ont dit qu’ils vont nous aider mais jusqu’à présent, nous ne voyons rien venir. Nous avons même écrit à certaines ambassades. Mais cette année, comme Conakry est désignée ’’Capitale Mondiale du livre’’, nous nommes dans l’attente de cette opportunité pour pouvoir éventuellement bénéficier d’une aide ».

L’insuffisance de livres n’est pas le seul manque au niveau de la bibliothèque de N’Zérékoré. Le nouveau bâtiment a en son sein un centre informatique et une cafétéria qui ne sont pas aussi équipés. Et le directeur demande à toutes les bonnes volontés de leur venir en aide afin d’équiper ces salles.

Il faut rappeler qu’entre 2012 et 2015, la bibliothèque de N’Zérékoré a connu un moment d’inactivité en termes de fréquentation à cause de son changement de local. Ce n’est qu’en 2015 que les lecteurs ont recommencé à fréquenter la salle de lecture. Une situation qui s’est améliorée en 2016. Car, selon son directeur général, cette bibliothèque a enregistré plus 250 lecteurs durant l’année écoulée.