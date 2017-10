N’Zérékoré : la justice populaire s’exprime à nouveau

Malgré les multiples sensibilisations des activistes des Droits de l’Homme, des médias locaux et des autorités judiciaires, les vindictes populaires continuent de prendre une proportion inquiétante en région forestière et plus particulièrement dans la commune urbaine de N’Zérékoré où des populations continuent de se rendre justice, elles-mêmes.

Dans la matinée de ce mardi 24 octobre, c’est un jeune de moins de 25 ans et dont l’identité n’est pas encore connue. Il a été pourchassé, rattrapé et lynché par un groupe de jeunes dans la cour de la Maison régionale des jeunes et de la culture. C’était aux environs de 10 heures. Pour l’instant, difficile de dire exactement ce que l’on rapprochait au jeune homme.

Au micro de Guinéenews, Moustapha Camara, Inspecteur Régional de la Jeunesse qui a suivi la scène, explique: «je ne sais pas comment l’histoire à démarré, mais nous sommes restés assis ici et nous avons vu un groupe qui pourchassait le jeune en criant au voleur. Automatiquement, ils ont commencé à le lyncher. Il y a un jeune qui était au café bar et qui voulait intervenir mais on l’a menacé aussi. C’est vraiment déplorable. »

Ce cadre qui déplore la lenteur de la police de proximité pour sauver le jeune car étant contiguë à la maison des jeunes, s’en prend également au comportement de la foule qu’il qualifie d’inhumain.

S’agit t-il d’un règlement de compte ou le jeune était un présumé voleur ? Seules les enquêtes de la police pourront nous édifier. Mais en attendant, le jeune se trouve entre la vie et la mort et aucune disposition n’était encore prise pour le sauver.

Cet autre acte d’incivisme intervient au moment où le pays s’apprête à organiser la deuxième édition de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix.

Nous y reviendrons…