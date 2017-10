N’Zérékoré : inauguration d’un centre régional de paix

La région administrative de N’Zérékoré a désormais un centre de paix. Cette infrastructure a été inaugurée mardi 24 octobre en présence des autorités locales et les représentants des différentes composantes sociales, a constaté sur place Guineenews.org à travers sa rédaction locale.

Situé au quartier Dorota, ce centre est une initiative de l’ONG Serch For Common Ground (SFCG), financée par le département américain à travers son bureau des opérations de conflit et de stabilisation (CSO). Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet : « Promouvoir les relations, renforcer les liens : un nouveau partenariat pour le dialogue et la résolution des conflits en Guinée Forestière ».

En effet, la région forestière, malgré ses immenses potentialités économiques, est aujourd’hui l’une des régions les plus pauvres du pays à cause des incessants conflits dont elle enregistre depuis quelques années.

Pour changer cette situation, les responsables de l’ONG SFCG pensent qu’il faut un dialogue sincère et permanent entre les communautés qui résident dans cette région. D’où la création de ce centre de paix.

« La région forestière a, depuis quelques décennies, basculé dans un cercle de violence intercommunautaire devenue très récurrente. Cette situation d’instabilité dont les conséquences sont inestimables nous amène à comprendre que l’absence d’un dialogue franc et sincère entre les communautés de cette région pourrait compromettre la quiétude sociale de la nation toute entière et ainsi aggraver la vulnérabilité de la population guinéenne. C’est dans se souci que notre organisation, à travers ce projet, a initié la création d’un centre régional de paix à N’Zérékoré », a expliqué Abdourahamane Sow, représentant de Search For Common Ground.

Poursuivant, il demandera aux communautés de prendre soin de cette infrastructure.

Pour sa part, le représentant du gouverneur de région s’est réjoui de cette initiative avant de rappeler que ce premier centre du genre mérite d’être entretenu par tout le monde. Siba Koné invitera par la suite, les populations de profiter de cette infrastructure pour s’investir, dit-il, dans la paix et la cohésion sociale.