Depuis des semaines, la ville de N’Zérékoré, à l’instar de certaines localités de la Guinée, est confrontée à une pénurie de carburant dans les différentes stations service, a constaté sur place votre quotidien en ligne Guinéenews à travers sa rédaction régionale.

Aujourd’hui, se procurer de l’or noir est devenu un véritable luxe pour les habitants de la capitale de la région forestière. les stations sont fermées et les plus chanceux arrivent à s’approvisionnent à partir du marché noir (pourtant interdit par les autorités) à un prix variant entre 14 à 20 000 GNF.

Face à cette situation qui ne fait que perdurer, des conducteurs de taxi-motos veulent se faire attendre. Ces jeunes dont la plupart sont des diplômés sans emploi et qui vivent de ces motos comptent manifester les jours à venir pour exprimer leur ras-le-bol.

« Nous souffrons beaucoup et aujourd’hui c’est encore pire avec cette crise de carburant. Depuis le mois de décembre 2016, il y a cette crise en ville et nous ne savons pas quoi faire. S’il faut prendre le carburant à 16 ou 20 mille alors que tu dois rendre compte au propriétaire de la moto, combien toi tu vas avoir ? Sans oublier qu’il y a assez de taxi-motos qui circulent. C’est de la merde et si d’ici la semaine prochaine il n’y a pas de solution, nous allons nous réunir pour manifester à travers la ville», nous a confiés Patrice, jeune conducteur de taxi-motos.

Pour Mohamed Konaté, un autre conducteur, il s’agit d’une « pagaille » organisée par les responsables du dépôt et des gérants de stations.

«Les gens font semblant en gardant le carburant pour dire qu’il y a crise. Lorsque tu viens, on te dit pour être servi, il faut ajouter 10 000 sur le prix officiel sinon tu risques de passer toute la journée. Aussi, ils disent qu’il n’y a pas de carburant alors qu’à tout moment, les autorités et d’autres personnalités viennent s’approvisionner sans problème. S’il n’y a pas de carburant, tout le monde doit rester ainsi sinon nous allons nous aussi nous servir désormais avec la force et voir ce qui va se passer », dit-il tout en ajoutant que des conducteurs de taxi-motos sont en train de se concerter pour mieux préparer la manifestation à venir ou à défaut opter pour des journées sans taxi-motos à N’Zérékoré.

Des gérants de stations rencontrés par notre rédaction nous ont confié que la crise n’est pas spécifique à la ville de N’Zérékoré. Selon eux, le problème est lié au retard dans l’approvisionnement des dépôts des différentes villes. Toutefois, ils rassurent que bientôt il y aura du carburant dans les stations.

Il faut rappeler que depuis le 20 décembre 2016, la ville de N’Zérékoré est régulièrement confrontée à des crises de carburant. Nos tentatives d’avoir le directeur régional du dépôt d’hydrocarbures pour connaître les vraies raisons de cette pénurie, restent pour le moment vaines.