Dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité, la délégation spéciale de la commune urbaine de N’zérékoré a procédé ce dimanche 29 janvier 2017, au lancement des opérations de dégagement des tas d’immondices qui joncent certains quartiers de la commune.

C’est le quartier Gonia, un des grands quartiers de la ville qui a servi de cadre à ce lancement. C’était en présence des cadres de la commune, a constaté sur place votre quotidien électronique Guinéenews à travers sa rédaction locale.

Selon Moriba Alert Delamou, président de la commission assainissement de la délégation spéciale, cette opération qui s’inscrit dans le cadre de l’assainissement de la commune urbaine a été rendue possible grâce à l’appui de certaines sociétés de la place.

« Depuis notre installation, nous nous sommes fixés pour objectif d’assainir la ville de N’zérékoré. Et avant la fin de l’année 2016, le président de la délégation spéciale et moi-même sommes allés vers des sociétés de la place pour solliciter leurs appuis et cette fois- ci dans le cadre du dégagement des grands tas d’ordures qui envahissent notre commune. C’est dans ce cadre que nous sommes aujourd’hui à Gonia car ce tas d’ordures constituent un danger pour la santé publique », a-t-il indiqué.

Et d’ajouter : « Pour que les populations respirent de l’air pur, il faut que les quartiers soient débarrassés des tas d’ordures. Partout où il y a de grandes ordures, nous avons pris l’engagement de pouvoir les dégager. L’assainissement ne se limite pas seulement au rond-point du marché central, il y a d’autres ponts comme la gare routière et le marché de Dorota sur lesquels nous nous focalisons pour dégager les ordures. Parce qu’à N’zérékoré, il y a des tonnes d’ordures qui sont produites par jour et nous notre mission c’est de rendre la commune propre pour le bonheur de tous. Après Gonia 2, nous irons à Tilépoulou et progressivement vers d’autres quartiers en fonction de nos moyens. »

Malgré cette volonté, la délégation spéciale dit être confrontée à des difficultés pour faire de la capitale de la région forestière, une ville propre.

« N’zérékoré est une grande ville qui s’étend de façon exponentielle, pour l’assainir il faut de grands moyens et de gros engins. Ce que la commune ne dispose pas. Le seul camion que nous disposons est aujourd’hui dans un état de vétusté total et le moteur est complètement foutu. C’est pourquoi je demande aux habitants des quartiers de nouer des partenariats avec certaines PME locales d’assainissement qui savent où jeter les ordures. Aussi, nous demandons aux bonnes volonté de nous venir en aide », dira Moriba Albert Delamou, président de la commission assainissement à la délégation spéciale.

Reste à savoir si cette opération qui est saluée par les populations sera pérenne ?