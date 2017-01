Le forum régional sur la cohésion sociale et l’unité nationale a été lancé officiellement ce mardi 24 janvier 2017 dans la salle polyvalente du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de N’zérékoré. C’était en présence du directeur national des droits de l’homme, des libertés publiques et de la citoyenneté, N’famara Camara entouré des autorités locales a constaté Guinéenews à travers sa rédaction régionale.

Placé sous le thème : « Ensemble, construisons la paix pour une vie meilleure », ce forum est une initiative de l’ONG Search for Common Ground qui fait suite à des sessions d’échanges et de dialogues communautaires. Durant trois jours, la centaine de participants venus des différentes préfectures de la région et issus des services gouvernementaux, des ONG, des associations de jeunes et de femmes, des confessions religieuses, de la société civile et des institutions nationales et internationales impliquées dans la consolidation de la paix en région forestière identifieront et proposeront des pistes de solution aux problèmes susceptibles de menacer la cohésion sociale et la paix dans la région.

Dans son intervention, le chargé de projet senior à l’ONG Search for Common Ground, Youssouf Bamba, a indiqué que cette initiative est le premier du genre organisé par son institution dans cette région. Selon lui, le contexte actuel de la Guinée avec l’approche des élections communales et locales, sources de nombreux conflits nécessite une attention particulière « surtout en région forestière où la cohésion sociale et la paix sont régulièrement menacées ».

« La problématique de la cohésion sociale et de la paix en région forestière est un sujet qui interpelle tous, car tant qu’il n’y a pas de paix dans cette région il n’y aura pas de paix dans toute la Guinée, parce qu’elle est non seulement une partie intégrante du pays mais aussi le poumon économique ou encre le grenier de la République », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de N’zérékoré a au nom des autorités saluer cette rencontre tout en précisant que le thème choisi interpelle chacun et tous à jouer sa partition pour faire de la région de N’zérékoré une zone où il fait bon vivre. Pé Mamady Bamy est aussi revenu sur les différentes actions menées par les autorités locales dans le cadre de la consolidation de la paix. Il citera entre autres : la mise en place d’un comité interreligieux, la création d’un cercle de concertation par les différentes composantes sociales, l’installation des cellules de synergie des acteurs de la paix au niveau communal, préfectoral et régional, l’inventaire des pactes et alliances communautaires pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix.

Il faut rappeler que ce forum régional sur la cohésion sociale et l’unité nationale sera bouclé jeudi par l’élaboration d’une stratégie régionale pour la consolidation et de renforcement des mécanismes de prévention et de gestion pacifique des conflits.