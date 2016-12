Comme à la fin de chaque année, les responsables de la police de N’Zérékoré, ont dressé vendredi 23 décembre, le bilan des accidents de la circulation qui ont eu lieu dans la préfecture au cours de l’année 2016 qui s’achève.

Les chiffres révèlent qu’en 2016, 405 personnes ont été victimes d’accident de la circulation dans la préfecture de N’Zérékoré dont 17 morts.

« Il n’y a pas une année qui passe sans qu’on ne dépose des statistiques. Pour cette année, c’est-à-dire du début janvier en fin décembre 2016, nous avons enregistré 405 cas d’accidents liés à la circulation routière, y compris des morts et blessés graves. En les classifiant, cas par cas, il y a eu 17 morts pour cette année dont 3 femmes et 14 hommes; 84 blessés graves dont 57 hommes, 18 femmes et 9 mineurs. Pour les blessés légers, il y en a eu 121 cas dont 59 hommes et 39 femmes et les dégâts matériels important sont axés spécifiquement sur les engins roulants », a fait savoir le capitaine Charles Morio Kourouma, chargé du constat des accidents au commissariat spécial de police routière de N’Zérékoré au micro de Guinéenews.

Il ajoute qu’il y a eu 104 véhicules qui ont été fortement endommagés cette année et 85 motos.

A la question de savoir quelles sont les causes principales de ces accidents, le capitaine Kourouma répond : « Ce ne sont que des infractions qui sont à l’origine de ces accidents de circulation. On ne peut pas compter ces infractions. Il peut y avoir des interceptions, des cas de dépassement qui peuvent être défectueux, du non-respect du code de la route, du non-respect de la priorité de passage et de la priorité de droit. Il y a aussi le non-respect de la distance de sécurité. Voilà entre autres, les causes principales de ces accidents.»

Selon lui, il y a eu beaucoup d’amélioration cette année par rapport à l’année dernière où, à l’en croire, il y a assez de morts. L’officier de police précise par ailleurs que ces chiffres sont le reflet des constats de la police sur le terrain et des enquêtes menées auprès des cliniques privées. Et justement par rapport aux cliniques privées, il a invité les responsables à collaborer avec la police pour déclarer les cas d’accidents qu’ils reçoivent au niveau de leurs structures sanitaires.