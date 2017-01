Après l'incompréhension qui est née au tour de la nouvelle grille indiciaire une mission venue de Conakry a séjourné à Labé il y a quelques jours. Objectif, échanger avec les fonctionnaires au tour de ce sujet. Après cette rencontre le secrétaire général de l'union régionale des travailleurs de Guinée (CNTG) s'est prêté aux questions de Guinéenews© pour livrer les conclusions de cette réunion.

Cette rencontre était plus que nécessaire car la grille salariale a fait beaucoup jaser à Labé. Les fonctionnaires ont du mal à comprendre comment cette augmentation a été faite.

Ainsi, la concertation entre fonctionnaires et missionnaires s'est passée dans les meilleurs conditions, estime Elhadj Lamine Sangaré. " Ça s'est passé dans des bonnes conditions parce que ceux qui sont venus ont été plus ou moins à la hauteur. Ils ont pu expliquer ce qui a été fait et de passage, ils ont reconnu qu'il y avait certaines erreurs ; donc, certaines corrections à apporter. Mais dans l'ensemble ça été satisfaisant. Il était question de la grille salariale dans son ensemble mais que dans cette grille c'est l'outil de base qu'on a eu à engager maintenant là c'est à dire la grille indiciaire ", détaille le syndicaliste.

La mission a été on ne peut plus claire sur la nouvelle grille avant de promettre que chaque fonctionnaire sera satisfait très prochainement. " Ils ont expliqué les différentes péripéties qui ont abouti à ces disparités là. Ce qui a fait ressortir ces disparités et ce qui a fait revendiquer les gens c'est que la grille indiciaire a beaucoup plus arrangé les nouveaux recrues que les anciens. Cependant, ils ont promis ferment que les anciens seront rétablis parce qu'il y a une commission qui va siéger dès la fin des missions pour qu'on tienne compte de l'ancienneté ", à en croire M. Sangaré.

" Que ça soit les enseignants ou autres travailleurs qui n'ont pas pu faire le déplacement, je leur demanderai d'être sereins et d'etre confiants à l'avenir. Nous avons accepté ce qui a été présenté parce que eux-mêmes ont reconnu les imperfections de la chose et que ce sont des imperfections qui seront corrigées ", lance Elhadj Lamine Sangaré.

Si le gouvernement a fait un geste en augmentant les salaires des fonctionnaires après de rudes luttes syndicales, les divergences ne semblent pas encore terminées car jusque là, des incompréhensions subsistent autour de cette nouvelle grille salariale. D'ailleurs, on aurait appris que les syndicats sont sur le point de lancer un préavis de grève dans les prochaines heures.