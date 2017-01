« Le conte de Bouki est parti à la mer », une nouvelle histoire commence. La victoire de Adama Barrow a coûté plus cher que le départ humiliant de Yahya Jammeh. Plus pressé que la musique, voilà que plus de 24 heures après l’installation de l’autre en Guinée-Équatoriale, après un tour de parade à Conakry, et lui, qui est outenu par le monde entier, est toujours à Dakar, tremblant pour sa sécurité, en dépit de la présence de la Force d’attente de la CEDEAO. Ce prix moral est élévé.

Ensuite, Yahya Jammeh a eu plus de concessions favorable que s’il était resté en Gambie, en citoyen libre. Tous ses biens sont restés en sa possession, son statut d’ancien président, qui a dérobé et emporté ce qu’il a pu, du trésors publique, la promesse de ne pas faire la chasse aux sorcières, et la non-poursuite contre les crimes économiques et des violations des droits de l’homme. En un mot, l’on a tout balayé d’un revers du manche, se soumettant à tous les caprices pour obtenir ce que l’on a obtenu. Ce prix est encore plus élevé.

Tout cela, parce que est plus terrible que le diable ? La réponse est oui sinon qu’est-ce qui retient Adama Barrow chez Macky Sall ?

Son retour sera sans aucun doute un triomphe que jamais la Gambie n’ait vu, on peut le préumer déjà, mais pour que la Nouvelle Gambie soit mise en marche, il en faudrait beaucoup, parce que toutes les promesses pourraient ne pas être toutes respectées car, comment ne pas faire la chasse aux sorcières qui ne dira pas son nom dans toutes les structures de l’armée, de l’administration, de la la justice et des organisations socio-professionnelles, toutes minées par le régime déchu ? Dans un tel cas, comment éviter un clivage visible entre les « Nouveaux Gambiens » et les anciens ?

Au vu de tout cela, qu’en pensent tous ceux qui ont contribué au dénouement de cette crise ? N’est-ce pas ceux qui ont confondu vitesse et précipitation pour se retrouver dans une telle situation ? Les tractations politiques autour d’un Yahya Jammeh lâché par son armée ont frustré beaucoup de médiateurs, et le déploiement de la Force d’attente de la CEDEAO ont dû coûter quelque chose pour rien, parce que Yahya Jammeh n’aurait pas résisté longemps. Tout le monde a été embarqué dans le même bateau.

Enfin, Alpha Condé a été écouté. Un succès personnel, certes, mais il devra tendre l’oreille en direction des récriminations populaires, qui vont déjà crescendo en Gambie. Ne devrait-il pas continuer à œuvrer pour relever la Gambie à genoux dans tous les domaines ?