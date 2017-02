Trois (3) mois après son élection, l’heure est venue pour Miss Guinée France 2017, Mariama Daff, d’associer le concret à la promesse. La Miss, avec le soutien de l’AJGF et son partenaire citoyens des rues lance son projet.

En collaboration avec Citoyens des rues, le projet s’articule autour de la construction d’un foyer pour les enfants issus des rues de Conakry. Le voyage étant prévu au mois de Mai prochain, ses réalisations seront essentiellement basées sur une sensibilisation massive de la population et du gouvernement sur l’importance d’apporter une assistance aux organisations non gouvernementales œuvrant dans la protection des enfants des rues. Il est également prévu dans son projet un système de parrainage des enfants du foyer en question. Ce parrainage consistera notamment en la prise en charge scolaire de ces enfants par un parrain.

Afin de réussir son projet, elle mettra un accent particulier sur la recherche de partenaires techniques et financiers intéressés par sa cause tout en menant en parallèle une stratégie de communication agressive. Cette communication débutera par la promotion du slogan de la campagne dénommé « Non à l’exploitation des enfants dans les rues » sur tous les réseaux sociaux. Il a également été prévu de monter une web-série qui retracerait l’évolution de son projet jusqu’à son aboutissement. Les internautes et les donateurs pourraient ainsi suivre les étapes de cette évolution.

A rappeler que le projet de Miss Mariama Daff consiste à lutter contre l’abandon et l’exploitation des enfants dans les rues.

Cellule de communication de l’AJGF