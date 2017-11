New York : deux bandits piquent 200 mille dollars sur un guinéen

Selon nos confrères de CBS New York, deux inconnus ont attaqué un guinéen, le mardi 14 novembre, alors qu’il sortait de son appartement à New York, pour emporter ses 190 400 $. L’attaque s’est déroulée près d’East 169th Street et de Prospect Avenue.

Dans une vidéo de surveillance, rapporte CBS, le suspect en veste noire Adidas se serait approché de la victime, aidé d’un complice. Quand l’un étranglait Abdoul Bah la quarantaine, le second en aurait profité pour tirer le sachet d’argent et disparaître avec.

Seul espoir, un des suspects a laissé sur place son chapeau et son téléphone portable avant de s’engouffrer dans un BMW SUV gris foncé. Depuis, la police est à la recherche des suspects. Des appels à témoignage sur des numéros verts sont lancés dans la ville.

Selon la victime, ce montant, obtenu en Guinée à travers la vente de son patrimoine, devait servir à la location et à la rénovation d’un restaurant qu’elle voulait ouvrir avec son oncle au centre de Manhattan.

Contacté, un guinéen résident à New York City (crédit photo Time Out) a confirmé et donné trois précisions.

La première, Bah serait filé puisque, dès après l’attaque, ses agresseurs se sont engouffrés dans un véhicule qui attendait au bas de l’immeuble. Preuve qu’ils le suivaient.

La deuxième précision, ces attaques pareilles sont courantes à New York. raison pour laquelle, les guinéens ne s’émeuvent guère donc.

La troisième précision, deux versions contradictoires circulent à New York. Celle relatée par les médias locaux et celle relayée par les proches de la victime.

La première version, Bah était en Guinée et il a vendu ses biens au pays pour finalement rejoindre les USA. Si tel est le cas, comment a-t-il franchi l’aéroport sans déclarer ce montant ?

La deuxième version, Bah résidait depuis longtemps aux USA. Mais il ne plaçait pas son argent dans les banques. Et si tel est le cas, il doit payer la taxe et justifier l’origine des fonds.

Avec une contribution de Youssouf Boundou Sylla