Moustapha Naité et Lamine Guirassy, deux modèles de réussite, qui ne sont plus à présenter à la jeunesse guinéenne, étaient, ce samedi 25 février 2017, à l’Université Koffi Annan, dans un amphithéâtre archicomble, pour expliquer, quatre heures durant, comment ils se sont fait d’eux-mêmes et quel est le secret de leur ascension. Peut-être que leur itinéraire inspirera plus d’un jeune en quête du succès.

Initiée par la « plateforme nationale modèle et étudiant », cette première édition, confronte « nos » modèles de réussite à la jeune génération pour cerner leur secret, leur parcours et leur devenir.

Dans son introduction, Sall Abdoulaye, un des organisateurs, a indiqué que la jeunesse actuelle a besoin de repère, de référentiel dynamique, qui puisse la servir de tremplin.

« Nos modèles sont des personnes représentatives par l’exemplarité de leur parcours et de leur niveau de réussite, de sorte qu’elles deviennent des références pour la jeunesse », a-t-il précisé, ajoutant que ces modèles de réussite seront amenés; à travers sa plateforme, à partager leur expérience, leur source d’inspiration et leur itinéraire en vue de susciter chez la jeune génération l’ambition d’oser et de réussir.

« Nous nous intéressons aux parcours de nos modèles. Oui, il existe bel et bien des modèles guinéens, ils peuvent être des leaders d’entreprise, des hommes d’affaires, des chefs politiques, des scientifiques, des journalistes, des administrateurs et des hommes de métiers », a-t-il soutenu.

Poursuivant, M. Sall a affirmé que cette première édition enregistre la présence de deux modèles, qui continue à marquer leur époque, et à coup sûr, l’histoire de leur pays.

Il s’agit de deux chouchous des jeunes, Moustapha Naité et de Lamine Guirassy. Ces deux modèles vont nous parler de leur parcours, de leur expérience, de leur force, de leur faiblesse et de leur secret, de leur ambition et de leur projet d’avenir ».

Ceci fait, Moustapha Naité, ministre de la jeunesse et fondateur de Mouna Group Technologie et Lamine Guirassy, PDG du Groupe Hadafo Médias et animateur vedette d’émissions radio et télé, sont revenus sans langue de bois, sur leur itinéraire respectif devant un public acquis à leur cause, qui les ovationnait à tout rompre.

Dans leur explication, l’auditoire aura compris que de l’idée au succès, leur parcours a été rarement linéaire. Avant d’atteindre là où ils sont, ils ont connu une succession d’échecs et de rebonds. Malgré tout, ils ont cru en eux et travaillé dur.

Le premier, par exemple, ses parents voulaient qu’il travaille dans les grandes institutions internationales, mais lui rêvait d’exercer sa passion de rêve : les nouvelles technologies, qui représentent, selon lui, l'avenir du monde. Il le fera jusqu’à son engagement dans l’arène politique en 2010.

Le second, quant à lui, était destiné au commerce, mais lui voulait devenir gendarme. Du haut de ses quarante ans, il est, aujourd'hui, à la tête du plus grand empire de médias de notre pays.

Autres points communs, le premier a été influencé par son père, le second par sa grand-mère. Moustapha Naité, après le secondaire, a quitté le pays pour se parfaire aux États-Unis, le second a tôt été contraint de rejoindre la France.

Dernier détail, et non des moindresn l’un et l’autre ont une affection sans précédent pour leur famille respective.

Pour preuve, Naité a dédié son cybrecafé « Mouna », les initiales de son petit frère, Moussa Naité et Lamine Guirassy a baptisé son groupe de médias « Hadafo Médias », les initiales du nom de sa grand-mère « Hadja Daloba Fofana ».

Prochainement, l’itinéraire de ces deux Self-made-men », qui font la fierté de notre pays