Le procureur militaire a requis lundi 5 et 10 ans de prison contre les quatre militaires poursuivis pour révolte, vol et détention illégale de guerre. Le procureur a requis la condamnation par contumace contre l'adjudant-chef Ibrahima Sory Camara, présenté comme fugitif. Si le réquisitoire est confirmé, celui-ci écopera de la plus lourde peine dans cette affaire; 10 ans de prison ferme. Les cinq ans sont requis contre chacun des trois autres, les adjudants-chefs Oumar Condé, Amara Kalaban et Ibrahima Sylla.

La décision du tribunal militaire est attendue le 14 mars prochain, soit le lundi prochain, nous a-t-il été confirmé de sources proches du dossier.

Le procès des quatre militaires suscités a commencé le 09 février dernier suite à des tirs qui ont agité le camp Alpha Yaya Diallo et environnants dans la nuit du jeudi au vendredi 20 janvier dernier. Le lendemain, le ministre de la Défense avait indiqué que ces tirs seraient l'oeuvre d'éléments mal intentionnés. " L'action isolée " avait été dénoncée par " l'ensemble des unités ", avait ajouté le ministre, avant de rassurer que les dispositions seraient prises pour que la quiétude règne partout. Mais, des informations non confirmées par les autorités militaires indiquaient qu'il s'agit d'une révolte d'une mutinerie. A la barre, le 16 février dernier, les jeunes militaires ont déclaré avoir tiré à l'air pour attirer l'attention des autorités sur les conditions de vie des militaires.