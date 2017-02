Des milliers de Guinéens et de jeunes expatriés ont rallié l’esplanade du palais du peuple le dimanche 12 février dernier pour découvrir l’album “Cosmopolite”. La dernière oeuvre musicale de Soul Bang’s the R&b Boss de Guinée qui pour le bonheur de ses fans, a livré son répertoire en live, a constaté sur place Guinéenews.

L’organisation de l’événement signé par la structure R&b Boss Music et ses partenaires, a été un véritable coup de maître et il a connu la participation d’une brochette d’artistes du pays tels que Takana Zion, Singleton, Degg J Force 3, Banlieuz’art, Balla Moussa le chouchou des enfants et tant d’autres artistes confirmés de la place, mais aussi celle du rappeur Iba One du Mali.

A près le passage de ses invités, le lauréat du “Prix Découverte RFI”, Soul Bang’s a rejoint la scène dans une tenue africaine pour interprété le répertoire de son troisième album. Des couleurs musicales baignées entre tradition et modernité pour donner au coeur qui l’écoutera, le plaisir de battre au rythme des notes du solfège.

Et comme annoncé dans un entretien qu’il avait récemment accordé à votre quotidien en ligne Guineenews (lire ou relire : Art et culture : Soul Bang’s parle de son album “Cosmopolite”), Soul Bang’s a saisi l’occasion pour faire découvrir aux mélomanes présents, la nouvelle tendance musicale le “Cosmo beat” en interprétant quinze (15) morceaux. Un genre qui selon l’artiste, doit être pour les guinéens, ce qu’est Azonto représente pour les anglophones et le couper-décaler pour les ivoiriens.

Un spectacle qui a été du goût du public comme nous l’a confié Bintou Camara :”je ne m’attendais pas à revoir Soul Bang’s avec une maturité musicale. En moins de quelques minutes, sa voix a charmé d’avantage mon coeur et les mélodies de ses musiques n’ont pas perdu l’identité africaine”.

C et autre fan de l’artiste du nom de Moussa Camara, s’est déplacé de Coyah pour assister au spectacle. Il nous a confié: “depuis toujours, je kiffe Soul Bang’s mais c’est la première fois pour moi de le voir sur scène. Ce qui est remarquable, c’est qu’il est en face de moi et il chante pour nous faire plaisir. Merci à ma star préférée (cri de joie)”.

A en croire les vendeurs de tickets, 80.000 ont été achetés par les cosmosoldiers (personnes qui aiment l’album Cosmopolite) afin d’accueillir comme ils le méritent, Soul Bang’s après son sacre au “Prix Découverte RFI” et aussi, son dernier geste musical “Cosmopolite”. Une information que l'artiste lui-même a confirmé sur sa page Facebook.