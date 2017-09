Musique : Louny nous parle de son prochain album “le visage de la relève”

Surnommé “le visage de la relève” du rap guinéen par ses pairs, Lounceny Kéïta aka Louny, est ce jeune artiste qui a fait sa rentrée musicale dans les années 2005. Fort de ses punchlines et de son sens de créativité, Louny s’est vite fait remarquer par son flow variant entre du rap game et de l’afro-rap. Au micro de Guinéenews© ce vendredi 22 septembre, il a bien voulu faire une immersion dans l’univers de son prochain album qui s’intitulera “le visage de la relève”.

Enregistré entre le Canada et la Guinée, cet album d’une portée internationale, qui variera entre l’afro-trap, du rap hard-core, de l’égotrip et du trap musique, aura quinze (15) morceaux dans le répertoire.

Et pour le choix du titre de son album, Louny a expliqué : “ Je suis l’une des vagues de la nouvelle génération du hip-hop guinéen. A l’époque, il y avait des artistes comme Kill-Point, Bill de Sam, Mc Chanana, Silatigui et tant d’autres, ce fût une belle époque où le rap était au sommet de la musique urbaine en Guinée et en Afrique mais depuis un certain temps, le dance-hall a pris le dessus. Donc, je pense que j’appartiens à ce qui vont redorer le blason du rap en Guinée d’où le visage de la relève. «

Des collaborations avec des artistes internationaux dont il a voulu taire les noms, donneront une autre couleur à cet album qui sortira courant 2018 mais d’ici-là, Louny a indiqué que les fans retrouveront Takana Zion et Marcus du groupe Banlieuz’art.

De sa lecture de la scène du rap guinéen, Louny estime que son single “Ferrari et Magbana” dont la sortie est prévue pour le 30 septembre prochain, fera comprendre qu’il n’y a pas de rappeurs de son calibre en Guinée. “Confondre les magbanas que sont les autres rappeurs à la Ferrari que je suis, c’est commettre un crime contre l’esprit de la musique”.

D’ici la sortie du prochain single, découvrez l’artiste à travers le single “Up” en featuring avec Takana Zion :