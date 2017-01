« Je ne suis rien, c’est Dieu qui est fort »

Quelques jours après son retour d’une tournée en région forestière, Dj Oudy 1er a accordé un entretien exclusif ce mardi 17 janvier 2017 à Guinéenews. Au cœur des échanges, les coulisses de son prochain album à dimension internationale intitulée “la main de Dieu” et qui sortira en fin février.

El Beaugossito (Oudy 1er) compte sortir un album d’une vingtaine de titres. Selon l’artiste, cet album fera le rappel de certains de ses tubes qui ont fait danser et aussi des nouveautés. ‘’Mon équipe a essayé de mettre tout le talent de l’artiste dans cet album pour montrer aux yeux du monde que l’artiste peut être polyvalent. Un travail qui permettra de mesurer mon évolution”, a-t-il déclaré.

“C’est un album international sur lequel je travaille depuis plus de quatre ans. C’est le fruit du concours de tous mes collaborateurs, mon manager, les arrangeurs, les danseuses et tout le staff”, a-t-il renchéri.

Selon Dj Oudy, une cuisine effectuée par les arrangeurs Koudou Athanass, Champi Kilo, Baby Philip et Shadow Chris, ne peut être que consommée.

Expliquant le titre, Oudy 1er ou encore El Fashionniste a soutenu: “la main de Dieu, parce que c’est Dieu qui bénit, qui donne l’inspiration, la santé et le souffle de vie. Tous ces bienfaits me permettent de faire de bonnes musiques pour rendre heureux mes fans et mes prochains. Je lui ai dédié cette œuvre en guise de reconnaissance. Je ne suis rien, c’est Dieu qui est fort.”

Sur ce premier essai musical à dimension internationale, les mélomanes seront bercés par les voix de Hiro du groupe Bana C4, Valérie Williams, Shadow Chris, Sékou Kora, Azaya et un rappeur français dont le nom n’a pas été dévoilé par l’artiste.

Pour Oudy 1er, faire un album 100% coupé-décalé, serait de la monotonie et ce qui est intéressant aussi, c’est la conversion de l’artiste du coupé-décalé à de l’afro-beat.

L’année commence bien pour les fans du premier Dj mannequin. Après des concerts tenus dans certaines villes de la Guinée forestière, d’autres dates de spectacle sont prévues pour les trois autres régions restantes (Haute, Moyenne et Basse Guinée). Mais pour l’heure, l’artiste est à Conakry pour les préparatifs de son album qui sera sur le marché du disque guinéen et international dans les semaines à venir.