Ce lundi 27 février, la structure G4Life du rappeur Djani Alfa, a paraphé un partenariat avec une structure sierra léonaise nommée “All Stars”, a constaté sur place Guineenews.

Avec pour objectif de créer à la longue un réseau de jeunes artistes et d’acteurs culturels du fleuve Mano River, les deux structures musicales différentes sur le plan linguistique car l’une étant anglophone et l’autre francophone, entendent franchir les frontières administratives et terrestres par les mélodies musicales.

Pour Djani Alfa, cette signature qui ouvre la Guinée à sa voisine de la Sierra Léone, permettra aux artistes guinéens d’être vendus sur le sol des pays de la sous-région. “Ce partenariat n’est pas seulement que pour les artistes de G4Life Music, tous les artistes guinéens en bénéficieront. Nous devons réussir à nous fédérer comme les frères léonais l’ont fait pour vendre notre musique sur d’autres marchés”, a-t-il affirmé.

Prenant la parole, Colabo président des artistes de Sierra Léone a rappelé les efforts fournis par l’artiste guinéen et aussi, par les actes fraternels que G4Life lui a témoignés. " Nous avons tous des intérêts à gagner de ce partenariat avec des dividendes des deux côtés. Nous pourrons par la suite inviter des artistes guinéens dans les pays anglophones et vice-versa pour qu’ils puissent se faire connaître et vendre l’image de la Guinée par la musique”, a-t- déclaré.

A rappeler que dans la journée du jour de la signature du partenariat, l’ambassadeur de la Sierra Léone a approuvé les démarches des deux structures et elle a promis de mettre tout en oeuvre pour engagé son pays, nous a appris Djani Alfa.