Ces trois dernières années, la plupart des meilleurs artistes africains ont réalisé des clips avec une signature de la structure 8.8 Prod, une maison qui s’inscrit aujourd’hui dans un panafricanisme multimédia et numérique. En séjour en Guinée dans le cadre de la réalisation de certains clips guinéens, votre quotidien électronique Guinéenews© a rencontré Fansey Sanogo, la doigtée qui se cache derrière 88 Prod.

Parlant de la genèse de sa structure, Fansey a rappelé : " 8.8 prod est venu depuis le lycée, il n’a pas de signification précise mais nous réalisons de l’audiovisuel derrière c’est-à-dire le design, la vidéo, des spots tv, des films documentaires, des film institutionnels. "

Sur une demande de classifier les clips qu’il a signés dans un top 10, le réalisateur malien a affirmé : “ je suis un éternel insatisfait vu que pour le moment, je suis à 30% et je n’ai pas eu la satisfaction parfaite d’une vidéo. Il y a toujours un petit truc qui manque mais il y a des vidéos quand même qui ont été appréciées par le public africain et étranger telles que “Fais moi confiance” de Sidiki Diabaté et “Wuyuma” de Vivianne Chidid.

“Au début, c’était juste une passion car je suis ingénieur en réseau informatique de formation. Mon premier clip était avec Mirmo un rappeur du mali et bien avant, j’ai été beatmaker mais c’est en 2011 que j’ai créé le logo 88 Prod. On louait les caméras et on n’avait pas d’ordinateur ; puis les artistes ont commencé à me solliciter pour les tournages”, a-t-il précisé sur ses premiers pas.

La nouvelle génération d’artistes a tendance à omettre la pudeur dans les clips et sur la question, Fansey précise : " cela dépend du contexte du clip et de la volonté de l’artiste car il y en a qui veulent faire comme des occidentaux. Mais on peut utiliser la femme africaine pour montrer la valeur culturelle de l’Afrique, on peut bien faire sans les exposer. Nous à 88 Prod on essaye de nous intégrer partout”.

“ C’est à notre niveau, mais il y a aussi les préférences des artistes aussi. Pour un début, on écoute les idées de l’artistes et si ces idées ne sont pas convenables, on améliore le scénario, il y a quand-même des artistes qui participent à la réalisation”, a-t-il conclu.

A titre d’informations, l'équipe 8.8 prod est composée de 3 personnes dont Cheick Soumaré résidant aux USA, Mamadou Lamine Diabaté au Mali qui est un manager metteur en scène et Abdou M’baye un manager en Guinée. 8.8 PROD a été 2 fois meilleur réalisateur au Mali “Kalata Musique Awards” en 2013 et “Mali hip hop Awards” en 2016. Le clip "Wuyuma" de Viviane Chidid a remporté le trophée du meilleur clip féminin africain au Watsapp Music awards au Ghana en 2016.