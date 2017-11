Mouvement citoyen : Novembre 2017 – https://mouvementcitoyenguinee.org

Sur notre site nous affirmions que le Mouvement Citoyen Guinéen veut se focaliser sur la recherche de solutions idoines pour aider les guinéens à surmonter les défis de la pauvreté et de la mauvaise gouvernance. En effet, conscients du retard incompréhensible que nous affichons en tant que pays souverain, nous pensons fermement qu’il est grand temps d’intervenir pour aider notre pays à sortir du carcan de la déprédation. Tout citoyen honnête, patriote, et conséquent doit reconnaitre que le pays se porte mal. Nombreux sont ceux qui ont vendu leur âme au diable pour faire carrière, sans coup férir, dans un Etat, plein de déliquescences, qui noie nos populations dans la pauvreté. L’Etat semble absent dans la bonne conduite des affaires du pays. La concussion, le laisser-aller galopant, et le je-m’en-foutisme aberrant grippent la machine de l’Etat. Il semblerait que nos dirigeants n’aient aucun égard pour nos braves populations. Pis, l’Etat semble cautionner la gabegie, le détournement des deniers publics, et le clientélisme. Sans gêne, l’Etat s’encombre de frais onéreux tandis que nos populations souffrent. Le train de vie hollywoodien de nos dirigeants est un scandale national. Plus inquiétant, les politiciens instrumentalisent les populations à des fins délétères. Ironiquement, nos députés, supposés être garants des intérêts du peuple, sont inécoutés et passifs. L’Etat piteux de nos systèmes de voirie, et l’insalubrité de nos villes font honte à notre pays. Dommage !

Face à ce cortège de manquements insupportables, que faut-il faire ? Le Mouvement Citoyen Guinéen se donne comme but de rassembler tous les patriotes guinéens conscients de notre retard, et de créer une plateforme où les guinéens de bonne foi pourront mûrir un programme de société compatible avec les aspirations des populations guinéennes. Nous voulons au sein de notre mouvement, des personnes honnêtes, compétentes, et patriotiques, qui mettent de côté toute attitude sectaire. Nous ne sommes à la solde d’aucun parti politique, encore moins d’agents véreux de l’Etat. Nous nous battons et nous battrons pour le bonheur de tous les guinéens. Autant nous ne tolérerons aucune attitude irresponsable, autant nous nous battrons pour que les vieux démons de l’ethnocentrisme, du sectarisme, et de l’impunité disparaissent de notre vocabulaire politique. L’éveil patriotique qui demeure l’affaire de tous les citoyens, requiert une réflexion autocentrée qui, nous en sommes convaincus, conduira à un changement positif pour la Guinée. Au clair, nous ne devons pas croiser les bras tandis que notre beau pays s’engouffre dans un marasme inespéré. Assurément, nous devons nous organiser pour que notre message soit entendu à travers tout le territoire. Ce faisant, nous amorcerons un débat national qui pourra conduire au vrai développement que nous souhaitons tous. Dans cette optique, nous publierons par la grâce de Dieu des écrits portant sur des sujets divers, et nous solliciterons l’apport de tous pour trouver des solutions consensuelles et efficaces dans les plus brefs délais.

Transparence dans la gestion des affaires de l’Etat. Nous nous battrons sur tous les fronts pour qu’il y ait plus de clarté et de transparence dans la gestion des ministères, départements, et autres institutions de l’Etat. Pour ce faire, nous interviendrons auprès des députes à l’Assemblée Nationale, des médias, et des bailleurs de fonds, pour dénoncer systématiquement toute activité qui va et irait à l’encontre du bien-être de nos populations. L’honnêteté étant une vertu qui perd sa valeur en Guinée, nous insisterons pour que des cadres honnêtes et intègres soient choisis. Nous mettrons en exergue, et sans considération sectaire, les atouts et attributs des cadres compétents. Vu le caractère mercantile des dirigeants, nous insisterons auprès des bailleurs de fonds pour qu’ils mettent en place des cabinets d’audits pour contrôler la gestion de nos ressources et des dons envoyés en Guinée. Nous interpellerons, sans surenchère et sans pitié, tout fonctionnaire concussionnaire. Mieux, nous exigerons que tout haut fonctionnaire potentiel de l’Etat déclare ses biens avant d’accepter une nomination. Pareillement, la déclaration des biens devrait être applicable aux députés.

Le combat que nous entamons est un combat national. Conséquemment nous comptons sur la jeunesse, et les personnes de bonne volonté pour mettre en place les jalons d’un développement durable en parfaite harmonie avec les intérêts de nos populations. Notre porte est ouverte à tous les patriotes guinéens.

Pour toute information supplémentaire ou pour vous inscrire, nous vous prions de nous joindre à l’adresse suivante :

[email protected]

Vive la Guinée Unie et Prospère.