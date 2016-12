En marge de la traditionnelle présentation de bilan de fin d’année, le ministre de la Jeunesse, Moustapha NAITE, était face à la presse, ce jeudi à Conakry, pour défendre son bilan, expliquer ses difficultés, annoncer ses attentes et évoquer ses perspectives 2017.

Dans son discours liminaire, le chef de département a dressé son bilan : le lancement du processus de mise en place du Conseil National de la Jeunesse, puis la création d’un mécanisme institutionnel et financier d’accompagnement des jeunes. C’est le cas, par exemple, du projet « DEMARRAGE », qui a permis, dès le départ, d’accompagner 25 jeunes leaders d’entreprises avec un Fonds de Garantie de 6 milliards de francs guinéens.

Ensuite, la prise en charge progressive des doléances issues de la Consultation Nationale de la Jeunesse avec les initiatives présidentielles dans l’agriculture ou l’Apprentissage des Métiers de la Confection, ou encore l’opérationnalisation du projet « Booster les Compétences pour l’Amélioration de l’Employabilité des Jeunes », un projet financé par un don de la Banque Mondiale.

« Il est très difficile d’expliquer le rôle du ministère de la jeunesse parce que, dès qu’on dit jeunesse, on s’attend tous que les jeunes soient pris en compte, sur le plan économique, social ou encore professionnel. Or, notre ministère n’embauche pas. Ce n'est pas notre vocation », a-t-il prévenu.

Enfin, il y a d’autres initiatives comme le projet Vivre de son entreprise, le programme d’animation socio-éducative, qui permet à beaucoup de jeunes leaders de s’affirmer. « Tous ces projets existent. Il est vrai que nous avons beaucoup de projets : un tailleur une machine, les jeunes ont du talent, mais l’on se demande toujours où est l’impact. Je vous explique notre vision stratégique. En vérité, nos projets ne sont pas isolés mais intégrés ».

Parlant de ses difficultés, le ministre Naité a reconnu qu’il est contraint, aujourd’hui, à faire avec les moyens de bord disponibles, en faisant recours, par exemple, aux ressources innovantes. Puisque le pays sort de la crise sanitaire Ebola. D’où la réduction de son budget.

« Nous avons des projets structurants qui existent déjà. Mais, pour que la question des jeunes soit à part entière, une satisfaction pour les uns et les autres, il faut un investissement réel pour les jeunes. Quand on investit dans les jeunes, forcément on aura inversé cette courbe du chômage, cette courbe d’une jeunesse qui ne croit plus », a-t-il affirmé.

Interpellé sur le sort triste des jeunes guinéens qui échouent dans leur tentative de rejoindre l’Europe, le ministre Naité ne nie pas le phénomène mais avoue que le problème n’est pas propre à la Guinée. « En Guinée l’âge moins est de 18 ans, c’est-à-dire un Guinéen sur trois a dix-huit ans. Nous avons une population qui s’accroît et qui sera de plus en plus jeune. Les défis auxquels sont exposés nos jeunes sont néfastes pour notre pays ».

« Ce n’est pas un phénomène nouveau. Beaucoup de pays sont confrontées à cela aujourd’hui. Je voudrais qu’on s’interroge tous : comment un parent peut-il prendre 40 millions de francs guinéens pour aider son fils ou sa fille afin que celui-ci ou celle-ci aille traverser la méditerranée ? Pourquoi ces 40 millions de francs guinéens ne peuvent-ils pas suffire pour commencer le démarrage d’une entreprise ici ? Cela est possible », a-t-il expliqué.

Preuve que ce qu’il dit est fondé, Moustapha Naité a cité l’exemple des jeunes de Boffa. « On les a appuyé à hauteur de 20 millions de francs seulement. Aujourd’hui, ils sont en train de faire un miracle. C’est possible de commencer son activité économique », a-t-il souligné.

« Un jeune qui a perdu tout espoir dans sa nation, peut-être sujet à toute manipulation et prendre part au pire grave. C’est pourquoi nous avons élaboré un vaste programme national d’insertion socio-économique des jeunes, présenté sous la coordination personnelle du chef de l’État, le professeur Alpha Condé aux bailleurs de fonds et aux partenaires de la Guinée lors dès l’assemblées des Nations-Unies le 22 septembre », a-t-il rajouté.

Parallèlement, il a fait allusion au projet qui lui tient à cœur, la construction d’un Palais de la Jeunesse et de la Culture dont l’initiative se justifie, en grande partie, par les drames que la Guinée a vécus ces dernières années au large de nos côtes comme à Rogbané ou Lambanyi.

A ce jour, le ministre Naité dira que le projet est avancé, ajoutant qu’une société Espagnole basée à Valence, a paraphé un protocole d’accord devant accélérer l’élaboration du plan architectural du palais de la jeunesse en question.

« Pour 2017, je voudrais attirer votre attention sur deux initiatives majeures complémentaires au programme phare du département reste le programme national d’insertion socioéconomique des jeunes (PNISEJ) dont la mise en œuvre, à moyen et long termes, serait favorable à la prise en compte de la question des jeunes. Ce sont :

-Le renforcement des mécanismes pour l’autonomisation et l’employabilité des jeunes avec le programme Booster les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (BOCEJ);

-Le renforcement du Programme «VIVRE DE SON ENTREPRISE » avec les projets agricoles notamment, une deuxième phase du projet DEMARRAGE ;

-La relance du Programme HIMO avec le pavage des rues à Conakry par des entreprises de jeunes;

-La relance de la construction des maisons de Jeunes à Conakry et à l’intérieur du pays.