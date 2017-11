Moussa Moise Sylla, DG d’Espace TV, convoqué à la gendarmerie

L’un des journalistes le plus percutant, le plus critique, le plus dérangeant, le plus caustique et le plus perspicace de l’équipe de Lamine Guirassy, Moussa Moise Sylla, a des soucis avec les autorités. Pas des petits soucis, mais des gros soucis.

En effet, selon nos informations, il est convoqué demain mardi à la gendarmerie.

Joint au téléphone, notre confrère a fait la confirmation de sa convocation.

Pour l’instant, l’on ignore pourquoi le directeur d’Espace TV, celui qu’on appelle l’inspecteur Colombo à cause de ses révélations et de ses dossiers dans l’émission matinale Les Grandes Gueules, est convoqué chez Tamba Gabriel Diawara.

Est-ce à cause de ses dernières révélations sur l’armée ou pour autre chose ? On le saura demain.

Cette convocation intervient après une semaine de suspension de la radio Espace FM avec tous ses relais.

Sale temps pour le groupe Hadafo Médias. Tout notre soutien à toute la rédaction.