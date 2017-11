Mortalité maternelle : 42 décès enregistré en 2017 dans la région de Labé

Du 1er janvier 2017 à ce jour, ce sont 42 décès maternels qui ont été enregistrés sur le territoire de la région administrative de Labé. C’est le triste constat que vient de faire la Direction Régionale de la Santé.

Après avoir déploré la situation, Dr Mamadou Oury Bah, directeur régional de la santé de Labé a essayé de situer la responsabilité des uns et des autres par rapport à ce taux de mortalité maternelle.Pour lui, la faute incombe à tout le monde, plus particulièrement à la famille de la femme enceinte. » La première cause, c’est le retard dans la prise de décision de la famille. Quand une femme en grossesse est en travail, il faut que la famille décide vite .Parce que si elle retarde elle n’arrivera pas à l’hôpital à temps. La deuxième cause c’est le transport, quand la famille décide de se rendre dans une structure sanitaire,et qu’’il n’y a pas de moyens de transport cela suscite un autre retard. Le troisième problème c’est l’indisponibilité du personnel de santé. Là aussi elle va accuser un troisième retard. Voici les trois principales causes. Et quand une femme enregistre ces retards le plus souvent c’est les hémorragies qui commencent » explique le directeur régionale de la santé de Labé.

En tenant compte de la gravité de la situation, des dispositions urgentes seraient envisagées par la région sanitaire de Labé.Pour Dr Oudy Bah il faut : « premièrement faire régulièrement les revues de décès maternel. C’est une chose qui va nous permettre de réduire ce taux de mortalité. La deuxième solution c’est la sensibilisation des familles afin que les femmes en état de famille acceptent de fréquenter les structures de santé tout au long du processus. Deuxièmement c’est la réalisation de stratégie avancée ; on a déjà demandé aux agents de multiplier les visites à moto dans les villages à la rencontre des femmes en grossesses. Ensuite c’est les supervisions. À ce niveau les DPS (directeur préfectoral de la santé) sont chargés de superviser ces agents de santé qui sont dans les structures. Et enfin c’est l’équipement de nos structures. Le reste on va demander à nos partenaires et à l’État d’améliorer les conditions de vie en facilitant le transport, en créant des routes et en désenclavant les villages » soutient-il.